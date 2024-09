Jamie a fait preuve d'un sentiment de fierté en accompagnant sa fille, Corrine, lors de sa procession de mariage.

Le célèbre acteur primé aux Oscars a escorté sa fille, Corinne Foxx, lors de sa cérémonie de mariage ce week-end, affichant une émotion visible alors qu'il la conduisait vers l'autel.

Cette scène touchante a été capturée par sa co-vedette de "The Jamie Foxx Show", Garcelle Beauvais, qui l'a partagée en tant que partie d'une collection d'images sur son compte Instagram officiel.

"Hier soir, nous avons eu le plaisir de witnesser et célébrer l'amour de @corinnefoxx et @joe.hooten ❤️❤️," a légendé Beauvais. "L'amour et le respect que vous avez l'un pour l'autre est palpable 🙏🏽. Corinne, tu étais gorgeous",

Malheureusement, le post a depuis été supprimé, mais la vidéo circule sur divers plateformes.

Corinne a annoncé publiquement ses fiançailles avec Hooten, un écrivain/réalisateur et directeur de télévision, sur les réseaux sociaux en 2023.

"Depuis le moment où j'ai posé les yeux sur toi, j'ai su que tu étais à moi pour toujours 💍❤️," a-t-elle écrit dans la légende accompagnant une série de photos avec son bien-aimé.

Son père a acknowledging son post, écrivant lui-même un hommage au couple, déclarant qu'ils sont "une parfaite représentation de ce qu'est l'amour".

"Tu prends soin de l'un et l'autre bien-être mental et physique et tu as leur dos... félicitations pour vos fiançailles," l'acteur a écrit. "Quand Joe m'a dit qu'il allait demander ma petite fille en mariage, j'ai eu des larmes de joie dans l'âme... 🙏🏾❤️ et Corinne, tu as toujours eu une place spéciale dans mon cœur... tu mérites d'être aimée abondamment... alors encore félicitations à vous deux... j'ai hâte de t'escorter jusqu'à l'autel."

Le duo père-fille a une relation proche, avec Corinne aux côtés de son père suite à un déclenchement médical.

Il a été révélé plus tôt cette année qu'ils co-animeront ensemble un jeu musical.

