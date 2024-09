James rencontre certaines scènes de "Le Terminator" comme une cause d'embarras

James Cameron, connu pour ses réussites en tant que réalisateur, trouve certaines parties de son premier projet, "Terminator" de 1984, un peu embarrassantes à regarder maintenant. Lors d'une récente interview avec Empire, il a révélé, comme le rapporte Deadline, "Je ne l'appellerais plus la 'graal'. En le regardant aujourd'hui, il y a des parties qui me font grimacer, et d'autres où je pense que nous avons fait un bon travail compte tenu de nos ressources."

La critique de Cameron se concentre uniquement sur la production du film, et non sur des phrases iconiques comme celle d'Arnold Schwarzenegger, "Je reviendrai". Malgré les moqueries fréquentes, Cameron ne comprend pas pourquoi. Il a affirmé, "Je ne suis pas honteux de aucun dialogue, mais peut-être ai-je moins de honte que les autres quant au dialogue que j'écris."

"Mon premier projet en tant que réalisateur"

Au cours de l'interview, Cameron a mis l'accent sur l'importance du succès pour valider son travail, déclarant "Montrez-moi vos trois films les plus rentables, et ensuite nous discuterons de la puissance du dialogue." Il a réalisé trois des quatre films les plus rentables de tous les temps - "Titanic" (1997), "Avatar - La voie de l'eau" (2009) et la dernière sortie, "Avatar : La voie de l'eau" (2022). "Terminator" a rapporté plus de 78 millions de dollars au box-office lors de sa sortie en 1984, propulsant à la fois Cameron et Schwarzenegger vers la célébrité.

Cameron, dans ses débuts, s'est décrit lui-même comme un "punk" lors de la réalisation de "Terminator". À 29 ans, c'était sa première fois en tant que réalisateur, ce qui rend le projet extrêmement significatif pour lui. Cette sensibilité s'étend au "Terminator", qui s'est depuis développé en une série de cinq films et une émission de télévision. Le mois dernier, la série animée "Terminator Zero" a été diffusée sur Netflix, avec des voix-off de Timothy Olyphant, Sonoya Mizuno, Rosario Dawson, Ann Dowd et André Holland.

En réponse aux parties embarrassantes qu'il trouve dans "Terminator", Cameron a clarifié, "Je ne critique pas le film dans son ensemble, juste certains aspects qui semblent dépassés maintenant." Malgré le succès de la phrase iconique "Je reviendrai", Cameron reste imperturbable face aux moqueries fréquentes, affirmant "Je ne vais pas m'excuser pour ça ou le changer, ça appartient au film."

