- "James Darren, souvent dépeint comme décontracté, est décédé".

James Ercolani, maintenant âgé de 88 ans, a dit adieu. Connu pour ses talents d'acteur, il est apparu dans divers films et séries télévisées. Ses rôles les plus marquants étaient dans le film "April Love" et la série "T.J. Hooker". Au début de sa carrière, Darren était un idole parmi les adolescents.

Départ de ce monde

Selon l'annonce sur son site officiel, l'acteur est décédé paisiblement dans son sommeil le 2 septembre 20XX au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Son fils, Jim Moret, a déclaré à The Hollywood Reporter que son père avait prévu une opération de remplacement de la valve aortique, mais qu'il était trop faible pour y être soumis. "Je croyais toujours qu'il s'en sortirait, il était incroyablement cool", a déclaré son fils.

Né à Philadelphie en 1936, de parents immigrants italiens, James Ercolani a quitté l'école à l'âge tendre de 16 ans avec le désir de devenir acteur. Une rencontre fortuite avec un scout de talents a ouvert la voie à sa carrière d'acteur. Il a affiné ses compétences sous la tutelle de la légendaire coach d'acteurs Stella Adler à New York, puis a signé avec Columbia Pictures, faisant ses débuts dans le drama "Man with a Million" en 1956.

Rôle récurrent dans la série "April"

Son rôle phare est venu en 1959 avec la comédie "April Love", où il incarnait le rôle de 'Moondoggie', un surfeur, aux côtés de Sandra Dee dans le rôle titre. Le film a été un immense succès, popularisant la culture du surf en Californie et propulsa ses stars dans le mainstream. Darren a également entamé une carrière musicale, enregistrant le tube du film "April Love" et d'autres titres tels que son single "Goodbye Cruel World" de 1961, qui a atteint la 3ème place du Billboard Hot 100.

Il a repris son rôle dans les suites "April in Hawaii" et "April in Rome", avec une nouvelle partenaire à chaque fois. "J'étais sous contrat", a révélé Darren à Entertainment Weekly en 2004. "J'étais prisonnier. Mais avec ces jolies jeunes ladies, c'était la meilleure prison où je pouvais être."

L'adoration du public n'a however pas toujours été un chemin facile. "Il y a eu un moment à San Francisco où je faisais une apparition dans un show de danse, et une foule de filles a envahi le studio", a-t-il confié à People magazine. "Elles ont détruit la porte en verre, m'ont traîné dehors et m'ont entraîné sur la piste de danse. Elles ont arraché des mèches de mes cheveux en souvenirs, me laissant en larmes."

Rôles de directeur dans "Melrose Place" et "Beverly Hills, 90210"

Dans les années 1970, Darren est apparu dans de nombreuses séries télévisées, telles que "Charlie's Angels", "Hawaii Five-O" et "The Love Boat". De 1983 à 1986, il a joué aux côtés de William Shatner et Heather Locklear dans la série policière "T.J. Hooker", servant également en tant que réalisateur d'épisodes. Darren a ensuite réalisé des épisodes pour des séries populaires comme "Melrose Place" et "Beverly Hills, 90210".

James Ercolani a épousé son amour de lycée, Gloria Terlitsky, en 1955. Ils ont eu un fils, Jim, l'année suivante avant leur divorce en 1958. Jim est devenu plus tard Jim Moret lorsqu'il a été adopté par le troisième mari de Gloria. Darren a épousé Miss Denmark Evy Norlund en 1960, et ils ont eu deux fils, Christian et Anthony.

Après le décollage de sa carrière d'acteur, James Ercolani est souvent revenu à Los Angeles pour travailler, notamment en réalisant des épisodes pour des séries comme "Melrose Place" et "Beverly Hills, 90210".

James Ercolani est décédé paisiblement dans son sommeil le 2 septembre 20XX au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles.

Lire aussi: