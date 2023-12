Jamarra Ugle-Hagan, star de l'AFL, recrée un geste antiraciste emblématique après avoir subi des railleries racistes lors d'un match précédent.

Le joueur de 20 ans, qui joue pour les Western Bulldogs, a soulevé son maillot et montré sa peau après avoir marqué son premier but contre les Brisbane Lions jeudi.

Ce geste fait écho à celui d'un autre joueur indigène, Nicky Winmar, en 1993, qui est considéré comme un moment historique dans la lutte de l'AFL contre le racisme.

En 1995, après que l'image emblématique de Winmar a suscité un débat, la ligue a lancé une campagne d'éducation intitulée "Racism : The Game is Up", et a demandé à ses arbitres de commencer à signaler les abus racistes, selon le National Museum of Australia.

Un supporter a crié une remarque raciste à Ugle-Hagan lors d'un match contre St Kilda samedi dernier.

Les deux équipes ont condamné l'incident et ont déclaré qu'elles travaillaient avec le département de l'intégrité de l'AFL pour identifier les auteurs.

Jeudi, Ugle-Hagan a réalisé l'une des meilleures performances de sa carrière, terminant la victoire contre les Brisbane Lions avec cinq buts.

Il a été entouré par ses coéquipiers lors de la célébration à la fin du match.

"Je voulais prendre position, je voulais montrer ma présence", a déclaré un Ugle-Hagan ému lors de son interview sur le terrain après le match de jeudi.

"Il est évident que ce qui s'est passé le week-end dernier a été très difficile à vivre.

"C'est pourquoi je suis allé sur le terrain et j'ai prouvé que je n'étais qu'un garçon qui essayait de jouer au football, comme tous les autres garçons indigènes.

Près de trois décennies se sont écoulées depuis que Winmar a soulevé son maillot et montré sa peau après avoir subi des insultes racistes de la part de supporters de l'équipe adverse lors d'un match le 17 avril 1993.

Dans une déclaration faite vendredi, Winmar s'est dit "fier" que Ugle-Hagan ait pris position et qu'il était temps que "les nouvelles générations renforcent la position que j'ai prise".

"Je suis toujours là, toujours impliqué dans cette question, mais cela fait 30 ans maintenant, c'est comme une grande course de relais, il est temps de passer le relais", a déclaré M. Winmar.

"Les choses s'améliorent, avec une prise de conscience accrue, et les enfants sont désormais sensibilisés dans les écoles au racisme dans le sport et dans la société, ce qui est une bonne chose.

"Tout ce que nous pouvons faire, c'est continuer à nous soutenir les uns les autres et à dénoncer le racisme.

L'AFL a publié dimanche une déclaration de soutien à Ugle-Hagan et a condamné "la diffamation raciale de toute personne de la communauté dans le football".

"Le racisme est inexcusable et n'est jamais acceptable", a-t-elle ajouté.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com