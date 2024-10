" Jamais je n'ai souffert autant ": les individus supportent le coût des additifs alimentaires non évalués

Fin juin, Daily Harvest a retiré volontairement ses crumbles suite à 470 plaintes concernant des problèmes gastro-intestinaux, hépatiques, biliaires et de la vésicule biliaire.

"Je n'ai jamais ressenti une telle douleur", a déclaré Cory Silverstein à CNN Business à l'époque. Silverstein, ainsi que son épouse, qui étaient des influenceurs promouvant le produit, ont connu des problèmes de santé après avoir consommé les crumbles. Les taux d'enzymes hépatiques de Silverstein ont atteint 12 fois la limite normale après avoir mangé les crumbles.

Un autre influenceur, Luke Wesley Pearson, a déclaré avoir subi une chirurgie d'urgence de la vésicule biliaire après avoir consommé les crumbles à deux reprises. De plus, deux autres consommateurs ont confié à CNN qu'ils avaient également subi une chirurgie de la vésicule biliaire après avoir ingéré le substitut végétalien.

Daily Harvest a décliné de commenter pour ce rapport lorsque CNN a cherché à les contacter.

Les examens éliminent les contaminants

Initialement, les enquêteurs de l'FDA américaine suspectaient que les maladies étaient dues à une contamination dans l'usine de fabrication. Cependant, l'usine a été testée négative pour les agents pathogènes. Daily Harvest a ensuite concentré son enquête interne sur un nouvel ingrédient riche en protéines : la farine de Tara.

La farine de Tara est fabriquée à partir des cosses de plantes épineuses natives du Pérou. Bien que la gomme de Tara, un produit dérivé de la même plante, ait été utilisée en toute sécurité depuis des années comme épaississant alimentaire, la farine de Tara est différente et n'a pas été suffisamment étudiée ou approuvée pour une utilisation comme ingrédient alimentaire aux États-Unis, selon l'FDA.

"C'était la première et unique fois que nous avons utilisé de la farine de Tara, qui était disponible et utilisée sur le marché nord-américain comme source de protéines végétale avant notre utilisation", a annoncé Rachel Drori, fondatrice et PDG de Daily Harvest, en juillet 2022.

L'entreprise a inclus de la farine de Tara dans les crumbles sous la désignation de l'FDA "généralement reconnue comme sûre" (GRAS), une catégorie qui offre aux fabricants de la flexibilité pour incorporer de nouveaux ingrédients dans les aliments sans avoir besoin de tests ou de procédures d'approbation approfondis.

Comme les consommateurs l'ont finalement découvert, la farine de Tara n'était pas sûre, a déclaré l'FDA en mai 2024, près de deux ans après que l'ingrédient ait affecté des centaines de personnes. Malgré cela, d'autres fabricants peuvent avoir utilisé l'additif alimentaire maintenant non approuvé pendant cette période.

"Cet incident met en évidence la nature défectueuse de notre système de réglementation alimentaire. C'est complètement à l'envers", a déclaré le Dr. Pieter Cohen, professeur associé de médecine à l'Alliance de santé de Cambridge à Somerville, Massachusetts.

Cohen a co-écrit une étude sur la situation, publiée dans The New England Journal of Medicine en septembre.

"Personne n'a l'œil sur le magasin. La farine de Tara est introduite dans l'alimentation, et il faut une épidémie de maladies pour que l'FDA considère même si elle est sûre ou non. C'est encore pire qu'il faut deux ans à l'FDA pour aboutir à cette conclusion, mettant les consommateurs en danger tout ce temps", a-t-il déclaré.

Une histoire d'inaction

La farine de Tara n'est qu'un exemple, mais les critiques estiment que le mauvais usage de la norme GRAS et la réponse lente de l'FDA ont été présents pendant des décennies.

"Malheureusement pour la santé publique de notre nation, GRAS n'est qu'une faille pour que les fabricants d'aliments contournent la surveillance de l'FDA et mettent plus rapidement leurs produits sur les étagères", a déclaré Alexi Giannoulias, secrétaire d'État de l'Illinois, lors d'une conférence de presse en septembre.

Les représentants de l'industrie alimentaire et des boissons divergent. Sarah Gallo, vice-présidente senior des politiques de produits et des affaires fédérales pour l'Association des marques de consommation, a déclaré à CNN par e-mail que l'industrie suit strictement le système rigoureux de l'FDA "basé sur des preuves de sécurité avant et après la mise sur le marché" pour les produits alimentaires.

"GRAS joue un rôle crucial dans ce système prouvé, permettant à l'industrie d'innover et de répondre aux demandes des consommateurs tout en respectant les réglementations et les normes de sécurité de l'FDA", a déclaré Gallo.

Les fabricants doivent effectuer une revue complète de la littérature scientifique ou convoquer un panel d'experts impartiaux pour déterminer si un nouvel ingrédient peut être désigné comme GRAS et utilisé dans tout aliment vendu aux États-Unis. Ces demandes de classification GRAS doivent être soumises à l'FDA pour approbation avant d'incorporer tout nouvel ingrédient non utilisé avant 1958 dans un nouveau produit.

Cependant, l'FDA a établi un programme de notification GRAS volontaire dans les années 1990 en raison de la forte demande d'approbations de nouveaux additifs alimentaires. Ce programme ne crée pas de responsabilités juridiquement contraignantes et laisse de la place aux fabricants pour ajouter de nouveaux ingrédients sans garantir que les régulateurs en soient informés.

Selon le rapport de 2010 de l'Office du gouvernement américain de responsabilité, l'agence ne dispose pas d'informations sur d'autres déterminations GRAS que les entreprises ont faites car elles ne sont pas tenues de les informer.

Une étude de 2014 menée par le Conseil de défense de la nature, un groupe d'avocats environnementaux, a utilisé des demandes de la loi sur la liberté de l'information pour examiner comment les corporations interagissent avec l'FDA concernant les nouveaux additifs alimentaires. Cette enquête a révélé que 56 entreprises semblaient avoir utilisé des évaluations de sécurité généralement reconnues comme sûres (GRAS) non reconnues pour 275 substances. Lorsque l'FDA a reçu une demande GRAS d'un producteur, le rapport indique, l'agence était exhaustive, refusant ou demandant le retrait d'une sur cinq demandes.

Une enquête plus récente de 2022 menée par le Groupe de travail sur l'environnement a trouvé que près de 99 % des nouveaux produits chimiques utilisés dans les aliments ou l'emballage alimentaire depuis 2000 ont été autorisés non pas par l'FDA, mais par l'industrie alimentaire et chimique. Pendant cette période, les fabricants d'aliments ont cherché l'autorisation de l'FDA pour introduire une nouvelle substance seulement 10 fois, selon l'analyse.

"L'industrie alimentaire a reçu un passe-droit en matière de sécurité des produits chimiques alimentaires depuis des décennies", a déclaré Melanie Benesh, vice-présidente des affaires gouvernementales pour le Groupe de travail sur l'environnement. "En exploitant cette faille, l'industrie a pu se fier entièrement à sa propre science pour déterminer si un ingrédient est sûr ou non. Et ils ont pu minimiser certains fardeaux de maladie qui peuvent être liés à certains des produits qu'ils produisent".

When CNN asked if the FDA would reassess the GRAS premarket process, the agency referred to the necessity for Congress to address the issue.

“Congress writes and enacts laws; it is the FDA’s role to implement laws as written,” an FDA official said in an email.

“Food manufacturers are responsible for marketing safe foods, including ensuring the safety and regulatory status of the ingredients they use in foods before they are available to consumers.”

États et Union européenne en tête

Les détracteurs estiment que l'absence d'action et la réponse lente de la FDA ont laissé l'agence jouer à rattraper son retard, suivant des mesures plus agressives proposées par les États.

En octobre 2023, la Californie a interdit quatre substances — l'huile végétale bromée ou BVO, le bromate de potassium, le propylparabène et le colorant rouge n° 3 — en raison de graves préoccupations pour la santé, telles que le cancer, les troubles endocriniens et reproducteurs, et les problèmes cardiaques et hépatiques.

D'autres produits chimiques visés par des projets de loi dans 11 États comprennent le colorant rouge n° 40 ; le bleu n° 1 et n° 2 ; le vert n° 3 ; le jaune n° 5 et n° 6 ; le dioxyde de titane ; et l'azodicarbonamide, un améliorant de pâte également utilisé dans les tapis de yoga, selon le Environmental Working Group.

La FDA avait déclaré que l'huile végétale bromée ou BVO — une huile végétale utilisée dans les sodas citronnés et les boissons pour sportifs — n'était plus considérée comme GRAS en 1970, mais l'agence n'a officiellement interdit l'additif dans l'alimentation américaine qu'en juillet 2024.

“La FDA savait depuis des décennies que l'huile végétale bromée ou BVO serait nuisible, mais elle a été autorisée à rester en utilisation sur demande des fabricants alimentaires”, a déclaré Giannoulias, coauteur de la loi sur la sécurité alimentaire de l'Illinois, adoptée par le Sénat de l'Illinois en avril 2024.

La FDA a interdit le colorant rouge n° 3 dans les cosmétiques et les médicaments appliqués extérieurement en raison d'un lien avec le cancer de la thyroïde chez les animaux en 1990, mais malgré les pétitions des groupes de défense, l'agence continue à autoriser le colorant dans des milliers d'aliments, de compléments alimentaires et de médicaments ingérables.

“BHA (butylhydroxyanisole) est un autre produit chimique alimentaire lié au cancer, utilisé dans des milliers d'aliments allant des viandes traitées aux céréales pour enfants”, a déclaré Benesh de l'Environmental Working Group. “Un médecin a déposé une pétition auprès de la FDA pour l'interdire en 1990, mais 34 ans plus tard, la pétition est toujours en instance, et la FDA n'a toujours pas répondu.”

L'Union européenne a déterminé que le bisphénol A, couramment appelé BPA, “était nocif à des niveaux centaines de fois inférieurs à ce qui était considéré comme sûr Previously”, a déclaré Benesh, mais une requête pour action déposée auprès de la FDA en 2022 attend toujours la réponse de l'agence, a-t-elle ajouté.

L'association des marques de consommation a mis en avant les actions récentes de la FDA dans le cadre du GRAS, notamment une liste mise à jour en 2024 des produits chimiques que l'agence prévoit de réexaminer.

Selon les critiques, cependant, la liste contient des produits chimiques déjà ciblés par les États, des produits chimiques non directement ajoutés aux aliments ou à l'emballage, et des produits chimiques qui ont été examinés par la FDA pendant des années sans action. Même aujourd'hui, affirment les critiques, la FDA est en retard sur la science moderne.

La FDA trace un nouveau cap

Face à des années de critiques, la FDA a annoncé en 2023 un nouveau programme alimentaire humain, qui comprend une nouvelle méthode d'analyse post-marché des produits chimiques déjà présents dans les aliments — y compris ceux qui ont contourné les exigences volontaires GRAS.

“Il n'y a pas d'obligation statutaire pour la FDA d'entreprendre une révision post-marché ou pour l'industrie de réaliser des essais de sécurité et de partager ces données avec la FDA après qu'un produit chimique a été introduit sur le marché”, a déclaré Jim Jones, deputy commissioner for human foods de la FDA, à plus de 300 participants lors de la première réunion publique sur la révision post-marché.

“Par conséquent, compte tenu de nos ressources limitées, l'agence n'a pas établi de processus systématique pour s'assurer que nos déterminations initiales de sécurité étaient toujours valables avec le temps”, a déclaré Jones.

La stratégie proposée de la FDA couvre un large éventail de sujets, notamment les substances comestibles et les colorants, les matériaux utilisés dans l'emballage alimentaire, les impuretés et pesticides potentiellement dangereux, et les substances considérées comme généralement reconnues comme sans danger (GRAS) auparavant.

Bien que cette nouvelle stratégie puisse renforcer la surveillance des produits chimiques déjà sur le marché, les détracteurs estiment qu'elle ne traite pas le fossé réglementaire permettant aux ingrédients nuisibles d'être incorporés dans les aliments sans évaluations de sécurité préalables.

Selon Thomas Galligan, principal scientist pour les additifs et compléments alimentaires au Center for Science in the Public Interest, un groupe de défense des droits des consommateurs, lors de la réunion récente de la FDA, “La FDA devrait réexaminer l'ensemble de sa procédure GRAS et apporter des améliorations pour protéger la santé publique en réduisant la charge de travail sur le processus de révision post-marché.”

“Les entreprises prennent des décisions discrétionnaires quant à la sécurité des additifs alimentaires, et la FDA ne peut garantir la sécurité de notre approvisionnement en aliments.”

