- Jamaïque: huit morts, dont un enfant

Inconnus, des assaillants ont abattu huit personnes lors d'une partie de bingo à Jamaïque. Neuf autres, dont un bébé de 21 mois, ont été blessés et hospitalisés, selon la police de la nation des Caraïbes. Un groupe d'hommes a ouvert le feu sur une station de lavage de voitures où se déroulait le jeu dans la ville de Four Paths dimanche soir, a déclaré le deputy chef de police Fitz Bailey dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Parmi les morts figuraient un garçon de 8 ans et trois femmes. Tous les moyens sont déployés pour trouver et traduire en justice les auteurs de ces actes.

Cet acte confine au terrorisme, visant à instiller la peur dans la communauté, a déclaré Bailey. Aucun autre détail sur le mobile possible n'a été fourni. Le Premier ministre Andrew Holness a convoqué une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité. L'incident dans la paroisse de Clarendon, au sud de la Jamaïque, sert de rappel que, malgré une baisse de 17% des meurtres cette année, le gouvernement doit intensifier ses efforts contre les gangs criminels, a-t-il déclaré dans un communiqué. "L'État jamaïcain ne laissera pas une telle brutalité être infligée à notre peuple." Le taux de meurtres de la Jamaïque est l'un des plus élevés du monde depuis des années.

La fusillade lors de la partie de bingo à Four Paths peut être considérée comme un exemple dévastateur de violence criminelle en Jamaïque. L'acte de tuer huit personnes et d'en blesser neuf autres, dont un bébé, est un rappel brutal de la nécessité de mesures anti-criminalité continues dans le pays.

Lire aussi: