Jake Daniels : La décision du joueur de Blackpool de révéler son homosexualité a de l'importance

Lorsque Jake Daniels, 17 ans, a révélé publiquement son homosexualité lundi, les téléphones se sont mis à sonner et les médias britanniques se sont empressés de diffuser des alertes. Il s'agit d'une histoire importante.

En moins de 24 heures, le jeune footballeur est devenu un nom connu de tous : on en parle à la une des journaux, on en parle à la télévision le matin, on en parle un nombre incalculable de fois sur les réseaux sociaux et le Premier ministre britannique Boris Johnson en fait l'éloge.

"J'ai su toute ma vie que j'étais gay, et je pense maintenant que je suis prêt à faire mon coming out et à être moi-même", a déclaré le footballeur anglais dans son communiqué.

Jusqu'à lundi, Josh Cavallo , d'Adelaide United, était le seul footballeur professionnel de première division ouvertement gay au monde.

Daniels est le premier footballeur professionnel masculin à se déclarer homosexuel au Royaume-Uni au cours des 30 dernières années, selon l'association britannique de défense des LGBTQ Stonewall.

Justin Fashanu a été le premier et, jusqu'à présent, le seul footballeur professionnel masculin en activité au Royaume-Uni à parler publiquement de son homosexualité. C'était il y a 32 ans. Fashanu a continué à jouer pendant sept ans mais, à l'âge de 37 ans, il s'est suicidé.

Le courage de Daniels ne doit pas être pris à la légère. Le football masculin a eu du mal à suivre le rythme du reste de la société et, malheureusement, en 2022, le football britannique avait besoin d'un pionnier et un adolescent qui n'a fait ses débuts en équipe première avec Blackpool qu'il y a deux semaines est ce pionnier.

"Je suis prêt à être moi-même", a déclaré Daniels dans son communiqué, avant d'ajouter qu'il s'agissait d'un "pas vers l'inconnu".

Fait remarquable, Daniels n'est pas un professionnel chevronné, un joueur qui s'est imposé dans le monde du football. C'est un jeune homme de 17 ans qui joue en deuxième division du football anglais et qui n'a signé son premier contrat professionnel que récemment.

Il a fait preuve d'un leadership et d'une force qui n'ont rien à voir avec son âge, même s'il a admis qu'il était devenu une cible facile pour les fanatiques de la société.

Le mois dernier, un tribunal britannique a interdit à un fan de football de regarder des matchs en direct pendant trois ans pour avoir proféré des insultes homophobes lors d'un match de Premier League opposant Brighton et Hove Albion à Arsenal en octobre 2021.

"Criez ce que vous voulez", a déclaré M. Daniels, "cela ne changera rien".

Leadership

Daniels est le joueur qui a marqué quatre buts lors d'un match de jeunes le lendemain du jour où il l'a dit à sa mère et à sa sœur. Les secrets peuvent, après tout, être un fardeau. La liberté d'être lui-même en dehors du terrain lui a donc permis de s'exprimer sur le terrain.

Les réactions à l'annonce de Daniels ont été positives. Le monde du football, en tout cas les joueurs, les experts et les instances dirigeantes, s'est uni.

Thomas Hitzlsperger, qui a fait son coming out après avoir pris sa retraite, a dit "bravo" à Daniels sur Twitter et l'ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, a tweeté : L'ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, a tweeté : "Respect massif pour cette décision courageuse".

"L'ancien attaquant anglais Gary Lineker a déclaré à la BBC que d'autres suivraient le chemin de Daniels, tandis que le Daily Mail a écrit : "... il est difficile d'imaginer qu'il restera seul longtemps".

La réaction à l'annonce de Daniels est donc importante, car non seulement elle aidera le joueur lui-même, mais elle pourrait aussi encourager d'autres personnes à partager leur histoire.

Grâce à M. Daniels, le football semble aujourd'hui un peu plus inclusif, car la représentation est effectivement importante.

Les problèmes, qui ne peuvent être résolus par la détermination d'un homme à être lui-même, subsistent bien sûr dans le sport. Daniels ne peut à lui seul changer cela.

Le football professionnel masculin est toujours en retard sur le football féminin - 40 joueurs ouvertement gays, lesbiennes et bisexuels ont participé à la Coupe du monde de football féminin 2019 - et sur d'autres sports.

Daniels, qui a déclaré savoir qu'il était gay depuis l'âge de cinq ou six ans, a reçu le soutien de son club et de Stonewall avant de faire sa déclaration, et il aura besoin que cela continue car être un pionnier peut être une lourde charge à porter. C'est un jeune homme au début de sa carrière. Un jeune homme dont peu de gens auraient entendu parler avant lundi.

Il y aura plus de gros titres, plus d'interviews, mais sa sexualité ne devrait pas être ce qui le définit à nos yeux.

L'ancienne internationale féminine anglaise Casey Stoney a bien résumé la situation en déclarant : "Ne serait-ce pas formidable si nous arrivions à un stade où nous n'aurions plus besoin d'utiliser les mots 'cran et courage' pour décrire quelqu'un qui se sent à l'aise dans sa peau".

Source: edition.cnn.com