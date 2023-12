J'ai utilisé l'analyse de l'ADN pour retrouver ma famille biologique, et cela m'a fait traverser trois continents.

En 1961, j'ai été adoptée à la naissance en Californie. Au fil des ans, j'ai cherché ma famille biologique par intermittence, mais je me suis toujours heurtée à des dossiers scellés et à des fonctionnaires peu loquaces. Au cours de la dernière décennie, cependant, les tests ADN à domicile et l'accès facile en ligne aux dossiers officiels ont changé la donne.

J'ai craché dans des tubes en plastique (un pour chacun des deux grands acteurs de ce secteur aux États-Unis : 23andMe et Ancestry.com), je les ai envoyés par la poste et j'ai attendu les résultats avec anxiété. Lorsque le courrier électronique est arrivé au début de l'année 2022, j'ai été stupéfaite.

Après avoir passé ma vie à croire que j'étais un Américain blanc de base, j'ai appris que ce n'était qu'à moitié vrai. Ma mère biologique était née dans l'Iowa. Mais il s'est avéré que mon père était nord-africain.

J'ai contacté des personnes dont l'ADN correspondait à celui de mon père par l'intermédiaire de 23andMe et des systèmes de messagerie d'Ancestry, mais personne ne m'a répondu. J'ai ensuite passé des semaines à faire des recherches sur Ancestry.com et dans diverses bases de données d'archives publiques, jusqu'à ce que je parvienne à identifier mes deux parents et à trouver les coordonnées d'une poignée de membres de leur famille proche.

J'ai découvert que mon père biologique était né au milieu des années 1930 à Casablanca. Des visions romantiques d'Humphrey Bogart et d'Ingrid Bergman échappant (fictivement) aux nazis m'ont traversé l'esprit.

Les archives ont montré qu'il avait émigré aux États-Unis en 1959 et s'était retrouvé à San Francisco. Ma mère avait été élevée à San Diego et avait également déménagé à San Francisco juste après le lycée. Mais pourquoi avait-il quitté le Maroc ? Qu'est-ce qui l'avait amenée à San Francisco ? Je devais en savoir plus.

Après avoir passé des jours à imaginer le meilleur et le pire, j'ai rédigé des scénarios sur ce qu'il fallait dire à des membres de ma famille génétiquement proches qui n'avaient probablement aucune idée de mon existence. Puis j'ai pris contact avec appréhension.

À mon grand soulagement, les familles de ma mère et de mon père m'ont accueillie à bras ouverts, même si elles étaient choquées de découvrir mon existence.

J'ai rapidement appris que mes deux parents biologiques étaient décédés et j'ai été profondément déçue de ne pas avoir eu la chance de les rencontrer. Les choses auraient-elles été différentes si j'avais cherché plus tôt ?

Mais j'étais ravie de savoir que tous leurs frères et sœurs étaient encore en vie.

À partir de ma nouvelle famille, j'ai reconstitué une ébauche de l'histoire de mes parents : De part et d'autre du monde, ils s'étaient tous deux heurtés à des parents difficiles et avaient quitté la maison à la première occasion. Ils ont tous deux atterri dans l'un des endroits les plus libres d'esprit de la planète : San Francisco.

Il travaillait comme poseur de sols dans le quartier de North Beach, tandis qu'elle était serveuse de cocktails et danseuse. Je les ai imaginés se rencontrant alors qu'il posait des sols dans une boîte de nuit où elle travaillait.

D'après ce qu'on m'a dit, leur liaison a dû être très brève. Mon père vivait avec une petite amie, et la sœur de ma mère dit qu'elle n'a jamais entendu ma mère parler de mon père de quelque manière que ce soit. À part la sœur et sa mère, personne d'autre dans sa famille n'a appris qu'elle était enceinte. La famille de mon père dit qu'elle est sûre à 100 % qu'on ne lui a jamais dit non plus.

Il y a eu d'autres grandes surprises : J'ai appris que ma mère n'avait jamais eu d'autre enfant - ni même de petit ami sérieux - jusqu'à la fin de sa vie. Du côté de mon père, j'ai été choquée d'apprendre que j'avais un demi-frère et une demi-sœur, ainsi que des dizaines de cousins en France et au Maroc.

Ils m'ont invité à leur rendre visite. J'ai réservé un voyage pour rencontrer l'immense et accueillante famille de mon père.

J'ai été chaleureusement accueillie

À Paris, une cousine m'a organisé une fête exubérante dans sa maison de banlieue ensoleillée, où j'ai été chaleureusement accueillie par toute la branche française de la famille. Ils m'ont donné des conseils d'initiés adaptés à mes centres d'intérêt sur les endroits à visiter et les choses à voir hors des sentiers battus.

Sur leur recommandation, j'ai passé un après-midi dans un immense et magnifique parc municipal de l'est de Paris, les Buttes-Chaumont. J'ai dîné au Julien, l'équivalent français d'un restaurant ouvrier (un bouillon, du nom du bouillon). C'était la troisième fois que je venais à Paris, mais je la voyais maintenant d'un œil nouveau, m'imaginant en quelque sorte comme un fils honoraire de la ville.

Le Maroc était un tout autre monde. Je n'avais jamais voyagé dans un pays musulman, ni en dehors de l'Europe ou des Amériques. L'expérience a été une combinaison étrange et magique d'aventure à l'étranger et de voyage de confort, encadrée par une famille qui veillait sur moi.

J'ai passé les six premiers jours dans la station balnéaire de Dar Bouazza, à environ 45 minutes de Casablanca, où ma grande famille marocaine possède un ensemble de maisons d'été voisines, à quelques mètres de la plage. Les maisons sont construites sur une propriété que mon grand-père a achetée il y a près d'un siècle (alors que le terrain était considéré comme sans valeur) pour échapper à la chaleur estivale de Casablanca.

Le français est la langue principale de la famille, et mes oncles et tantes ne parlent pas anglais. Un cousin plus jeune était généralement disponible pour traduire, mais les conversations de groupe à table ou sur la terrasse arrière se déroulaient toujours en français, sans que je puisse y participer. J'ai pris la résolution d'apprendre à converser en français lors de ma prochaine visite.

Malgré le fossé linguistique, j'ai appris à les connaître tous - l'oncle sévère, les tantes maternelles, le cousin farceur. Et j'ai reconnu en moi nombre de leurs traits de caractère et de leurs manies - leur caractère turbulent, curieux et sournois.

J'ai passé près d'une semaine à engloutir de délicieux repas marocains authentiques, tels que le tajine d'agneau (rôti à la vapeur avec des légumes dans un plat en céramique du même nom) et la pastilla (poulet ou gibier à plumes épicé et effiloché enveloppé dans une pâte filo), préparés et servis sur les terrasses en bord de mer par le petit personnel de maison courant dans les foyers marocains de la classe moyenne.

Explorer une nouvelle patrie

J'ai donc entrepris une visite de Fès et de Marrakech, organisée par une cousine et son mari, propriétaires d'une agence de voyage de luxe.

Ces deux villes étaient magnifiques et impressionnantes, étrangères et pourtant étrangement familières. J'en ai fait l'expérience d'une manière unique et très personnelle grâce à mon parcours ADN : en tant que fils éloigné d'une génération de la patrie de son père.

Des guides professionnels ont créé des visites personnalisées en fonction de mes intérêts et de la culture et de l'histoire de ma famille nouvellement découverte - jusqu'à une excursion au mausolée ancestral de ma famille à Fès.

J'ai vu les choses que mon père aurait pu voir en visitant les médinas (places de marché) colorées des villes, où les guides m'ont présenté des commerçants portant mon nouveau nom de famille. J'ai vu des mosquées magnifiques et des curiosités inattendues, comme le plus grand temple juif de Marrakech, la synagogue Lazama. J'ai observé des artisans à l'œuvre, fabriquant des poteries, des articles en cuir et des tissus comme on le fait depuis des siècles.

Le clou du voyage a été une excursion aux ruines romaines de Volubilis, entre Fès et la capitale marocaine de Rabat. La ville a été abandonnée par Rome vers le troisième siècle et n'a été fouillée qu'au début du 20e siècle. Voir des murs, des fondations et des mosaïques de sol bien conservés sur place - ce qui est tout simplement impossible à voir en Amérique - a été une superbe expérience pour un passionné d'histoire comme moi.

L'excursion s'est terminée par une randonnée dans les montagnes du Haut Atlas pour passer un après-midi avec une famille locale qui m'a donné une leçon de cuisine berbère, m'apprenant à faire mijoter de l'agneau et des légumes dans un tajine marocain traditionnel.

Le patriarche m'a même prêté une djellaba, une robe de chambre traditionnelle marocaine, pour la photo, ce qui m'a semblé à la fois étrange et étrangement réconfortant - un résumé parfait de l'ensemble du voyage.

Attention au voyageur à l'ADN

Un test ADN effectué à domicile peut vous lancer dans une grande aventure - voulue ou non.

Samuel Burke, ancien correspondant de CNN, a créé une série entière de podcasts en partenariat avec CNN Philippines, "Suddenly Family", autour des surprises - agréables ou non - qui peuvent découler d'une analyse ADN.

"Les tests ADN peuvent ouvrir une boîte de Pandore dont personne ne parle dans l'industrie de l'ADN", explique-t-il.

Selon M. Burke, certaines personnes souhaitent simplement connaître les maladies génétiques dont elles peuvent être porteuses. D'autres cherchent simplement à en savoir plus sur leur appartenance ethnique, "à quel point ils sont irlandais, juifs ou amérindiens". Mais il ajoute que peu de personnes réalisent que les services de dépistage les mettront en contact avec d'autres personnes, parfois de manière inattendue.

Que vous ne sachiez rien de vos antécédents familiaux ou que vous pensiez tout savoir, vous risquez d'avoir des surprises. Parmi celles-ci, M. Burke cite la découverte qu'un parent a été infidèle ou que vous êtes le produit d'une insémination artificielle. Vous pourriez aussi découvrir que vous n'êtes pas biologiquement lié à l'un de vos parents.

Selon Mme Burke, il est essentiel d'être préparé pour éviter certains pièges.

"Attendez-vous à découvrir quelque chose d'inattendu. Il ajoute que si vous soupçonnez quelque chose de grave, vous pouvez choisir de ne pas communiquer vos résultats. M. Burke ajoute que le meilleur conseil qu'il ait reçu dans le cadre de ses reportages sur l'ADN est de "ralentir". Ne vous acharnez pas à résoudre les mystères et à communiquer vos résultats le plus rapidement possible.

Que vos tests ADN donnent ou non des résultats inattendus, ils peuvent être à l'origine de voyages fascinants à travers le pays ou, comme dans mon cas, à travers le monde.

Ce que j'ai appris au cours de mon aventure, cependant, c'est que la meilleure partie - encore plus que les endroits que vous visitez - ce sont les gens avec qui vous vous liez, votre nouvelle famille qui vous ressemble, mais qui est aussi très différente.

Cette histoire a été publiée pour la première fois en janvier 2023 et republiée en décembre 2023.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com