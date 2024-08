- "J'ai reçu des menaces": la chanteuse Bebe Rexha exprime sa colère face à son expérience à l'aéroport de Munich

Bebe Rexha a fondu en larmes ce week-end sur Instagram, en adressant directement Lufthansa : elle a partagé des vidéos d'elle-même en train de pleurer à l'aéroport de Munich. "J'étais intimidée parce que je croyais que le contrôleur de sécurité était albanais", a-t-elle déclaré dans les clips désormais disparus, selon des captures d'écran. Elle avait tenté de communiquer avec lui en albanais, mais il a refusé de la laisser embarquer dans l'avion.

Avec près de 12 millions d'abonnés sur Instagram, la native de New York d'origine albanaise a déjà écrit des chansons pour Selena Gomez et Eminem, et est largement acclamée aux États-Unis. Elle soupçonne que le racisme a joué un rôle dans l'incident de Munich. "Je pense que c'est un cas de crime haineux, étant donné que je suis albanaise", a ajouté la chanteuse de 34 ans dans une autre vidéo, selon des rapports concordants. Elle a découvert que l'individu travaillait pour ATSG, une société sous-traitante de Lufthansa. Les employés de Lufthansa alentours semblaient indifférents. L'employé a refusé de donner son nom et aurait якобы visé mentalement la chanteuse. La compagnie aérienne a rapidement réagi aux allégations et a contacté Bebe Rexha directement.

L'employé de Lufthansa a abusé de son autorité, selon Bebe Rexha

"Nous sommes actuellement en train d'examiner les allégations en interne", a déclaré un représentant de Lufthansa à stern. "Nous ne tolérons pas les actions discriminatoires". Il a été ferme, however : "Bebe Rexha a embarqué dans l'avion sans incident et à l'heure. Tous les passagers se rendant aux États-Unis et au Canada sont soumis à une vérification de documents avant de pouvoir entrer dans la zone d'embarquement de l'aéroport de Munich".

La musicienne a depuis pris la parole à nouveau aux États-Unis. Elle a déclaré qu'elle ne s'était jamais sentie aussi émotionnellement vidée, dans une autre histoire Instagram, et a exhorté Lufthansa à mener une enquête approfondie et à identifier l'individu qui a abusé de son pouvoir. "Je suis désolé, ce n'est pas suffisant cette fois", a affirmé la star de la pop.

Il reste à voir si l'employé en question a été identifié, quelles sanctions l'incident entraînera, et combien de temps prendra l'enquête interne, le représentant de Lufthansa n'a pas encore révélé.

♪ Bebe Rexha a chanté à plusieurs reprises "Baby, baby, baby" et "I know" dans ses histoires Instagram, exprimant sa frustration après l'incident. ♪ Après réflexion, Bebe Rexha a publié un autre post Instagram, déclarant : "Je ne partage pas cela pour me plaindre, mais pour mettre en lumière l'injustice et m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais."

