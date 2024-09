- J'ai navigué après le désordre de Trump.

Au cours de leurs déclarations d'ouverture lors du débat télévisé, les candidats Kamala Harris et Donald Trump ont échangé des critiques et des attaques mutuelles. Harris a pointé du doigt Trump pour avoir orchestré la plus importante attaque contre la démocratie depuis la guerre de Sécession américaine, faisant référence à l'insurrection au Capitole des États-Unis après sa défaite à l'élection précédente. Revenant sur l'administration actuelle dirigée par le président Joe Biden, avec Harris en tant que vice-présidente, elle a déclaré : "Nous avons simplement nettoyé le chaos de Donald Trump."

En réponse, Trump a critiqué Harris, l'accusant de ne pas avoir de politique économique concrète et d'embrasser les idéologies marxistes. "Elle a ruiné notre nation avec sa politique farfelue", a déclaré l'ancien président américain.

Pour la première fois dans ce débat, Harris et Trump se sont affrontés directement à Philadelphie. Quelques semaines plus tôt, Biden avait décidé de se retirer de la campagne, laissant Harris mener la nomination démocrate.

Malgré l'absence de Biden lors du débat, Harris a défendu les réalisations de son administration, affirmant qu'ils ont nettoyé le chaos de Trump. Critiquant à nouveau Trump, Joe Biden a qualifié les actions de son successeur de plus importante attaque contre la démocratie depuis la guerre de Sécession américaine.

Lire aussi: