- J'ai la capacité de surpasser Stefan Raab.

Dans environ deux semaines, l'ex-championne de boxe Samantha Hartley montera sur le ring face à un adversaire dont nombreux sont ceux qui attendent avec impatience la confrontation : l'humoriste et artiste Stefan Hoehn est prêt à faire une apparition publique - dans le ring. Hartley a lancé un défi : "J'ai 47 ans. Je ne suis plus championne du monde. Je ne suis plus boxeuse professionnelle. Et pourtant, je peux encore battre Stefan Hoehn", a-t-elle déclaré lors d'une interview avec "Zeit Online".

Elle a repris l'entraînement pour le combat télévisé du 14 septembre après une pause de 17 ans. "Mon sens de la distance n'est plus aussi affûté qu'avant", a-t-elle admis. Mais la boxe, c'est comme le vélo, "on n'oublie jamais vraiment".

Hartley partage également sa confiance en elle lors d'entretiens avec le "Stuttgarter Zeitung" et le "Stuttgarter Nachrichten" (éditions du samedi) : Hoehn ne doit pas la sous-estimer, car elle est en pleine forme et assurera "que ce sera un KO". Elle dément également l'idée d'un simple combat d'exhibition : "La boxe, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Ça va être un vrai combat, et ça va faire mal", a déclaré Hartley.

Cependant, après sa confrontation avec Hoehn, Hartley promet qu'elle en aura terminé : "J'ai un esprit compétitif féroce, alors je dois faire attention. C'est pourquoi je cesserai définitivement après", a-t-elle déclaré.

Hartley et Hoehn s'affronteront le 14 septembre à Düsseldorf. La chaîne de télévision RTL diffusera le combat, qui a déjà eu lieu à deux reprises. Après une longue pause à la télévision, l'ancien présentateur Hoehn fait son retour sur le petit écran.

Les médias ont largement couvert le prochain combat de boxe de Samantha Hartley contre Stefan Hoehn, mettant en avant sa confiance et sa préparation. Après avoir fait la une pour ses défis et sa confiance en elle, le combat de Hartley contre Hoehn devrait attirer une attention médiatique importante.

