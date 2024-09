J'ai interrogé des enfants de 10 ans sur l'élection, et j'ai obtenu ces informations.

When a youngster is asked for a single term to describe l'ancien président Donald Trump et répond avec "malice absolue", cela suggère un certain degré de séparation qui pourrait étonner le citoyen américain typique.

Des chercheurs de CNN ont découvert que les enfants soutenant les démocrates ont alimenté la polarisation dans une récente étude, et ces enfants étaient plus enclins à dire qu'ils ne se mélangeraient pas avec quelqu'un qui soutient Trump. À l'inverse, les enfants vivant dans des États rouges étaient plus susceptibles de diffuser de fausses informations.

Les résultats sont basés sur plus de 40 heures de discussions initiées par CNN’s “Anderson Cooper 360” avec 80 élèves d'écoles élémentaires de l'Arizona, un État pivot pour 2024; du New Jersey, un État bleu; et du Texas, un État rouge. Avec l'accord de leurs parents, les chercheurs ont recueilli les opinions non filtrées des enfants sur les candidats à la présidence et les élections.

CNN ne révèle pas l'identité des enfants ou des écoles impliquées, et il s'agit là d'un ensemble d'entretiens visant à mesurer les niveaux de polarisation des enfants, et non d'un sondage représentatif de l'opinion publique.

Pour cette étude, Asheley Landrum, une professeure assistante, spécialiste du développement de l'enfant et psychologue des médias à l'Université d'État de l'Arizona, a collaboré avec le professeur de science politique de l'Université de Stanford, Shanto Iyengar. Landrum a posé une série de questions aux écoliers, en utilisant des photographies et des indices visuels, pour comprendre leurs sentiments envers le système politique.

Les questions portaient sur les candidats à la présidence, y compris des invites à savoir lequel assurerait leur sécurité, lequel était le plus franc, et lequel était le plus susceptible de se livrer à des malversations.

Les discussions ont été menées pour la première fois au printemps, pendant la campagne de réélection du président Joe Biden et lorsque les enfants étaient en quatrième année. La plupart des mêmes enfants ont participé à des discussions ultérieures à l'automne, après que la vice-présidente Kamala Harris soit devenue la candidate démocrate et que les enfants soient passés en cinquième année.

La plupart des enfants ayant participé aux discussions de l'automne, environ deux tiers, soutenaient Harris. Il y avait une répartition à peu près égale au Texas, ce qui indique une amélioration significative du soutien aux démocrates dans l'État rouge par rapport à lorsque Biden était le candidat. Les sondages nationaux auprès des électeurs probables suggèrent une concourse serrée pour la Maison Blanche, avec une avance pour Trump au Texas.

Les enfants alignés sur les démocrates ont conduit la polarisation

Selon une analyse menée par Landrum en septembre, lorsque les enfants ont été invités à noter Harris ou Trump sur une échelle de cinq points, les enfants démocrates et des États bleus étaient plus enclins à exprimer une forte affection pour Harris et un fort mépris pour Trump. À l'inverse, les enfants républicains et des États rouges appréciaient Trump mais étaient neutres ou même favorables à Harris.

Lorsque Landrum a demandé un seul mot pour décrire un candidat, les résultats pour Trump allaient de l'appréciation - comme celle d'un enfant en mai : "Vive l'Amérique !" - à extrêmement négatif. Les critiques de Harris étaient également présentes. "Trompeuse" était le mot d'un enfant pour la décrire.

En mai, trois enfants soutenant Biden ont spontanément mentionné Hitler lorsqu'ils discutaient de Donald Trump, selon l'analyse de Landrum.

Des sentiments plus défavorables envers Trump chez les enfants alignés sur les démocrates

En mai, lorsque la course était entre Biden et Trump, les enfants ont été invités à choisir un émoji représentant leurs émotions envers un candidat. Seulement un quart des enfants soutenant Trump ont choisi un émoji exprimant que Biden les faisait se sentir anxieux ou préoccupé, mais plus de la moitié des enfants soutenant Biden ont choisi cet émoji lorsqu'on leur a demandé pour Trump. Cette différence s'est accentuée lorsque les entretiens ont été répétés en septembre et que les enfants ont été interrogés sur Trump et Harris.

Iyengar a été étonné par ce résultat global de l'étude.

"Chez les adultes, le résultat habituel est que les républicains ont une antipathie plus forte envers les démocrates que l'inverse", a-t-il déclaré. "Cela suggère quelque chose au sujet des candidats dans cette course, à savoir que Kamala Harris reste relativement inconnue pour beaucoup, et donc les individus n'ont pas de sentiments forts, ni positifs ni négatifs, envers elle.

Trump, en revanche, ‘est un déclencheur’", a déclaré Iyengar, et les enfants des États bleus "ont été influencés par le narrative que leurs parents leur transmettent, et ils affichent une hostilité considérable envers lui".

Il y avait également de nombreuses réponses positives, comme la fille qui a choisi l'émoji heureux pour Biden parce qu'il soutient les droits des femmes et a déclaré : "Et je suis une femme".

Les enfants soutenant Trump ont reconnu les erreurs du président avec des justifications intéressantes. Un garçon a argumenté que George Washington et Thomas Jefferson étaient tous deux propriétaires d'esclaves, "une grave transgression, mais ils ont tous deux servi deux mandats chacun".

"Par conséquent, même si Trump s'est livré à des malversations, il mérite toujours de se présenter à la présidence", a affirmé le garçon.

Le même garçon, en septembre, a également reconnu la difficulté à choisir entre Harris et Trump lorsqu'on lui a montré leurs photos et qu'on lui a demandé quel candidat était plus enclin à se livrer à des malversations.

"Un criminel condamné contre un menteur", a-t-il dit. "Lequel je choisis ?" Finalement, il a déterminé que le "criminel condamné" était plus susceptible de se livrer à des malversations, mais il était acceptable pour un criminel de servir comme président.

La plupart des enfants interrogés, plus de 80 % dans les deux États rouges et bleus, pensent que le pays est prêt pour une femme de couleur à la présidence.

"J'aimerais qu'une femme noire soit présidente pour la première fois, mais je penche toujours vers Trump", a déclaré une fille.

Visiteriez-vous la maison d'un supporter de Trump ou de Harris ?

During both May and September, Landrum showed children photos of two houses - one displayed a Trump sign and the other featured a Biden or Harris sign. She questioned them on whether they or their parents would feel comfortable visiting. Most children were open to visiting houses associated with either political party. However, Landrum noted that a third of Democrat-leaning children in September were hesitant about visiting homes of kids whose families support Trump. In contrast, few Trump-supporting children expressed reluctance in visiting Democrat-backing homes.

Un entretien de mai avec un membre d'une famille soutenant Biden a hypothétique qu'une dispute pourrait éclater s'ils rendaient visite à une maison Trump, peut-être aboutissant à une "bagarre de nourriture" ou un incident similaire.

Un autre garçon a comparé la politique aux préférences alimentaires, suggérant que les amis peuvent toujours profiter de la compagnie les uns des autres malgré la préférence pour des cuisines différentes. "'Cause I like pizza, and they like burgers, but that doesn't mean we can't be friends," a-t-il dit.

Une fille a exprimé cette même idée en utilisant une analogie différente : "I like Taylor Swift, and they like Olivia Rodrigo, but we're still friends."

Le facteur Taylor Swift

Landrum a demandé en septembre si l'endorsement de Swift pour Harris influencerait l'élection, et presque tous les enfants du New Jersey ont convenu que oui, tandis que moins de la moitié des enfants du Texas étaient d'accord.

"Les fans de Swift suivront son exemple," a argumenté un garçon.

Cependant, lorsque Landrum a analysé les réponses en fonction du genre, elle a découvert que plus de 90 % des participants masculins pensaient que l'endorsement de Swift influencerait l'élection, tandis que moins de deux tiers des filles partageaient cette opinion.

Les préoccupations concernant l'âge et la capacité de Biden

Finalement, les préoccupations concernant l'âge et les capacités de Biden l'ont conduit à se retirer de la course présidentielle. During the May interviews, many children did not cite age as a reason to oppose either candidate. Approximately one-third mentioned age in a different context, with most suggesting that age could be a disadvantage.

Un garçon au Texas était convaincu que Biden avait la démence.

"He probably won't admit it, but he's forgetting a lot of things," said the boy in May.

Les partisans de Trump n'ont pas considéré ses problèmes juridiques comme une raison d'abandonner leur soutien. Most of those who brought up Trump's legal problems were from the blue state, although the May interviews took place shortly after his conviction in a New York courtroom for falsifying business records. The Arizona and Texas interviews occurred earlier.

"I wouldn't want someone who's committed crimes to be my president - I wouldn't feel safe," said a girl from New Jersey.

More than half of the children, however, seemed unaware of the reasons behind Trump's legal problems, whether in the New York case or in the other instances where he is accused of trying to overturn the 2020 election and mishandling classified documents.

Beaucoup de désinformation

Les enfants ont souvent répété de fausses informations sur les candidats, selon Landrum, avec la plupart des faussetés visant Trump. However, she found that a greater number of children from red states shared misinformation. In September, Landrum asked children where they had learned specific misinformation, and parents/family were a common source.

Une affirmation trompeuse visant Trump est qu'il fait don de la plupart de sa fortune à l'armée américaine, ce qui est faux.

Un enfant d'un État bleu était déçu que Trump ait soutenu des individus qui diffusent de fausses informations sur le Covid-19 et les vaccins, y compris l'affirmation fausse selon laquelle les vaccins peuvent faire adhérer du métal au corps d'une personne. Il n'y a aucune preuve pour étayer cette affirmation, et il n'y a aucune preuve que Trump a soutenu une telle personne.

Another girl claimed she had heard that "some people say Harris believes in another God," although Harris is Baptist, and her husband is Jewish.

Researchers found that both blue-state and red-state children most often rely on their parents/family and TV news for information, but red-state children also heavily rely on YouTube and TikTok.

More red-state children have smartphones, while more blue-state children have tablets.

Misinformation can come from any source, as demonstrated by a kid in his description of the presidential debate between Trump and Harris.

"Probably the most expensive thing Trump said was, 'The illegal immigrants are coming to eat our pets,'" he said, repeating a false statement made by Trump about Haitian immigrants.

