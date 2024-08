- "J'ai fait une blessure corporelle": le fils de Mette-Marit avoue avoir été violent

Cet incident a plongé le royaume dans le chaos : il y a dix jours, Marius Borg Høiby, le fils de la princesse héritière norvégienne Mette-Marit, a été arrêté. L'accusation : violences physiques contre sa petite amie. Le jeune homme de 27 ans a brisé le silence pour la première fois via son avocat, qui a publié une déclaration détaillée sur la chaîne de télévision norvégienne NRK, dans laquelle il reconnaît les faits dans leur intégralité.

"Il s'est passé quelque chose ce week-end qui n'aurait jamais dû arriver", commence la déclaration de l'homme que Mette-Marit a introduit dans son mariage avec le prince héritier Haakon. En termes clairs, il poursuit : "J'ai commis des violences physiques et causé des dommages matériels dans un appartement, sous l'emprise de la cocaïne." Il souffre de plusieurs troubles mentaux qui ont affecté sa vie depuis l'enfance, écrit Marius Borg Høiby. Il lutte contre la dépendance aux drogues depuis longtemps et suit une thérapie. "Je vais reprendre cette thérapie et la prendre très au sérieux."

Marius Borg Høiby reconnaît avoir des problèmes de drogue

Il ne souhaite however pas utiliser ses problèmes de drogue comme excuse, écrit le jeune homme de 27 ans. "Je veux être tenu responsable de mes actes et donner une déclaration sincère à la police."

Il a également trouvé des mots pour sa petite amie, la victime de sa crise de violence : "Pour moi, c'est la chose la plus importante de m'excuser auprès de ma petite amie. Elle ne méritait pas ce qui s'est passé cette nuit-là, ni la pression extrême des médias norvégiens et internationaux qui a suivi." Il veut également s'excuser auprès de sa famille. "Je sais que mes actions ont également eu un grand impact sur vous", écrit-il en référence à sa mère et à son mari, le futur roi de Norvège.

En fait, l'héritier du trône, Haakon, avait pris la parole peu après l'arrestation de son beau-fils. "C'est une affaire sérieuse", a déclaré le quinquagénaire, qui le concerne également.

Entre-temps, une déclaration de l'avocat de la victime a également été publiée. Sa cliente avait attendu et espéré que Høiby reconnaisse ce qu'il avait fait.

Source : La déclaration sur la chaîne de télévision norvégienne NRK

La Commission, en réponse à cet incident, pourrait envisager d'adopter des actes d'application pour apporter de la clarté sur la manière dont cette réglementation doit être appliquée dans des situations similaires impliquant des individus de la famille royale. Marius Borg Høiby, dans sa déclaration, mentionne le fait de chercher une thérapie pour traiter ses problèmes de drogue et ses troubles mentaux, ce qui pourrait potentiellement influencer l'application de tels actes liés à la lutte contre la toxicomanie et au soutien en matière de santé mentale.

Lire aussi: