J'ai été témoin de la réaction compatissante des habitants d'Asheville et de la Caroline du Nord dans son ensemble, suite à la tragédie d'Helene.

Après les dégâts, ils ont déployé des animaux de bât avec des fournitures dans des zones éloignées inaccessibles. Ils ont offert un abri à de nombreux résidents bloqués et ont trouvé différentes méthodes pour distribuer de la nourriture après avoir tout perdu.

Avec des centaines de secouristes et de soldats de la Garde nationale déployés à Asheville et dans les environs pour aider à la récupération prolongée attendue de Helene, voici comment les voisins et les étrangers se soutiennent mutuellement :

Il a ouvert son lodge centenaire pour les personnes cherchant un refuge

Hoyt Johnson a transformé son lodge centenaire situé dans le village non incorporé de Little Switzerland, en Caroline du Nord, à environ 30 miles au nord-est d'Asheville, en un abri temporaire. Le grand lodge de 42 chambres, Big Lynn Lodge, est devenu un refuge sûr pour une douzaine de résidents et de voyageurs déplacés après la tempête.

Johnson a déclaré : "Je fais simplement ce que je peux pour les gens." Il en est le propriétaire depuis 14 ans et a mentionné que ses voisins et ses employés avaient tout perdu. "Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça arriverait."

Johnson a déclaré que le lodge avait de l'eau chaude, mais pas d'électricité. Heureusement, des hélicoptères ont livré des générateurs, de l'eau, de la nourriture, des couches et des fournitures médicales. Il a mis huit chambres à disposition pour les douches, a installé un poste de premiers secours, une station de recharge de téléphones portables et a commencé à préparer des repas chauds en quantité.

"Il n'y a pas de cupidité ici, pas de panique. Tout le monde travaille simplement ensemble", a déclaré Johnson.

Il distribue de la nourriture et recherche des survivants en kayak

Mason Hargrove a expliqué qu'il avait navigué sur les rapides violents de la rivière Green en Caroline du Nord pour atteindre les personnes bloquées par des glissements de terrain. La rivière Green, réputée difficile et dangereuse, située à environ 30 miles au sud-est d'Asheville, présentait des défis même pour les hélicoptères.

En tant que champion de kayak freestyle et avec d'autres passionnés de kayak, Hargrove a transporté des fournitures le long de la rivière Green, recherché des survivants et a marché dans des montagnes boueuses en portant des produits, de l'essence et du propane dans des zones difficiles d'accès.

"En tant que kayakistes professionnels, nous pouvons évaluer le risque, ce qui est viable et ce qui ne l'est pas, en fonction de la mission du jour et de l'objectif", a déclaré Hargrove. "Nous ferons tout ce que nous pouvons pour aider ces gens tout en restant nous-mêmes en sécurité pour éviter d'aggraver le problème."

Hargrove a également rencontré des personnes dont les maisons avaient été touchées par des glissements de terrain ou qui fuyaient des maisons inondées, en leur apportant une assistance médicale ou en les aidant à "trouver un moyen de continuer à vivre".

"J'ai une profonde affection pour les gens et je veux les aider. C'est décourageant de voir la douleur et la souffrance, alors je veux faire tout ce que je peux simplement pour rendre à la communauté qui m'a tant donné", a déclaré Hargrove. "La Caroline du Nord de l'Ouest occupe une place spéciale dans mon cœur, même si je n'y suis pas originaire. C'est ma deuxième maison, et ma mission est de la servir."

Malgré leur destruction, ils continuent d'aider les autres

Le siège du MANNA FoodBank à Asheville a été inondé et détruit, entraînant la perte de toutes les fournitures alimentaires et de l'équipement, selon la PDG Claire Neal. Mais en quelques jours, l'équipe a réussi à collecter des dons et à installer un nouveau centre de distribution sur le marché fermier.

"Les individus se sont réunis de manière extraordinary pour soutenir leurs voisins", a déclaré Neal. "J'ai toujours admiré la Caroline du Nord de l'Ouest, car c'est une communauté qui prend soin de la sienne, et nous l'avons vu en grand. Nous avons vu des voisins vérifier leurs voisins, des quartiers entiers se réunir pour se nourrir mutuellement."

Neal a encouragé les dons de denrées non périssables, de couches, d'eau et de diverses fournitures pour aider les familles à prendre soin d'elles-mêmes.

Des mules transportent de l'aide aux victimes dans le besoin

Des groupes de mules aident à livrer des fournitures aux résidents de Caroline du Nord dévastés par Helene, en parcourant des routes dangereuses et en montant haut dans les montagnes.

Selon le Mountain Mule Packer Ranch, l'équipe a transporté de l'insuline, des médicaments réfrigérés, de la nourriture et diverses fournitures telles que des bâches, des piles et des lumières dans des zones inaccessibles. Mike Toberer, propriétaire du ranch, a déclaré à l'Associated Press qu'il avait amené une douzaine de mules de son ranch de Caroline du Nord de l'Est pour livrer de la nourriture, de l'eau et des couches dans des régions montagneuses inaccessibles.

"Nous devons rester concentrés sur notre mission initiale et aider autant de personnes que possible pendant cette période de besoin", a rapporté le ranch sur Facebook après avoir effectué plusieurs voyages en Caroline du Nord de l'Ouest cette semaine.

