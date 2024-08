- J'adopte des jumeaux après avoir vaincu le cancer

Son Histoire Ressemble à un Presque Incroyable Roman

Sur le court de tennis, Martina Navratilova (67 ans) a tout remporté et battu tous ses adversaires. Dans la vie et l'amour, elle a failli tout perdre. Puis elle a rencontré et est tombée amoureuse de Julia Lemigova (52 ans), supermannequin russe. Aujourd'hui, elles ont adopté deux fils et ont trouvé le bonheur familial. Mais qu'est-ce qui fait de ce "Mariage Façonné au Ciel", comme le dit le magazine People?

"Défis et Récompenses pour Tous"

"Nous sommes ravis et voyons les défis et les récompenses pour tous", ont déclaré Navratilova et Lemigova dans un communiqué concernant l'adoption de leurs deux jeunes fils. Elles n'ont pas encore révélé plus de détails, compréhensiblement après les événements dramatiques des deux dernières années. Maintenant, elles souhaitent vivre en paix dans leur nouvelle maison avec leurs fils adoptifs, où elles rencontreront également les deux filles de Julia, Emma et Victoria, de son précédent mariage. Piece par piece, un puzzle de famille parfaite se met en place dans la vie de Navratilova, une qui était autrefois hors de portée.

Les Victoires Multiples de Navratilova Contre le Cancer

Sur le court de tennis, il était facile pour Martina Navratilova de surclasser ses adversaires. Dans les années 80 et 90, elle a battu des records avec 167 titres en simple et 177 en double. Son style de jeu agressif était simple mais efficace : servir, foncer au filet, smasher, point.

Mais ses diagnostics de cancer présentaient des défis différents. Après avoir vaincu le cancer du sein en 2010, son double diagnostic en 2022 a dû être un choc profond : cancer de la gorge et cancer du sein à nouveau. Tous leurs projets d'adoption ont été mis en attente : "Quand vous adoptez un enfant, c'est pour l'enfant. Et pour l'instant, c'est tout pour Martina et sa guérison", a déclaré Lemigova dans l'émission de télé-réalité américaine "The Real Housewives of Miami". En juin 2023, Navratilova a finalement annoncé qu'elle était guérie du cancer, ouvrant la voie à l'adoption.

Les Relations Se Terminent au Tribunal

Martina Navratilova a surmonté de nombreux obstacles insurmontables dans sa vie. Elle est sortie en 1980 lorsqu'elle a découvert son amour pour les femmes. Pourtant, ses relations se sont terminées au tribunal. Elle a vécu avec l'ancienne joueuse de basket-ball professionnelle Nancy Lieberman (66 ans) pendant plusieurs années, avant de lui verser 120 000 dollars pour son silence sur leur temps passé ensemble. Elle a également eu une relation avec l'auteur Judy Nelson (79 ans), qu'elle a terminée avec un versement rapporté de 10 millions de dollars en 1991. Navratilova a bouleversé le monde du tennis traditionnel, où "les vrais hommes" portaient des bandeaux et "les vraies femmes" portaient des jupes plissées. Elle a également remué sa propre vie émotionnelle.

Entre l'Apatridie et l'Amour

En 1978, la future star du tennis a demandé la citoyenneté américaine depuis la Tchécoslovaquie et a échoué Initially, leaving her stateless for a time. En 1980, des rumeurs ont circulé sur sa relation avec l'auteur américain Rita Mae Brown (79 ans). En 1981, elle a finalement obtenu la citoyenneté américaine, mais son chemin vers le bonheur amoureux était encore long.

"Je ne suis pas fan de tennis, mais je savais qui elle était"

En l'an 2000, leurs regards se sont croisés dans un bar à Paris : à une extrémité du comptoir se trouvait Julia Lemigova, ancienne "Miss UdSSR" et top model, à l'autre extrémité, Navratilova. "J'ai défilé, j'ai vécu à Paris et j'ai rencontré toutes ces personnes incroyables - des célébrités, des membres de la famille royale", dit Lemigova. "Je ne suis pas fan de tennis, mais bien sûr, je savais qui elle était." À l'époque, elle a fait signe à Navratilova avec ses yeux : "Tu dois venir vers moi et me parler." Et en effet : il n'a fallu que quelques secondes pour que la célèbre joueuse de tennis se tienne devant elle. Mais les étincelles entre elles n'ont pas encore jailli. Il a fallu presque une décennie avant qu'elles ne se revoient en 2008 à Paris. D'un petit-déjeuner partagé, l'amitié est née, puis plus. En 2014, Navratilova a fait sa demande publique à Julia lors de l'US Open, qu'elles ont scellée par leur mariage en décembre de la même année.

Les Filles de Julia comme Soutien Crucial

Depuis le début de leur parcours amoureux commun, l'ancienne top model et la légende du tennis peuvent toujours compter sur deux soutiens solides : les filles maintenant adultes de Julia. Lorsque

