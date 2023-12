Jacy Nittolo se souvient de son amour profond pour son fiancé Ray Liotta

"Ma vie ces deux dernières années n'a été rien d'autre que vraiment magique", a écrit Nittolo dans un post Instagram publié samedi. "Ray et moi partageons un amour profond que je chérirai dans mon cœur pour toujours".

"Nous avons ri tous les jours et nous étions inséparables. L'alchimie était sauvage dans le meilleur sens du terme", a-t-elle ajouté. "Il était tout pour moi et nous ne pouvions pas nous passer l'un de l'autre. Le genre de véritable amour dont on rêve".

"Il était la personne la plus belle à l'intérieur et à l'extérieur que j'aie jamais connue... et même cela est un euphémisme".

Nittolo a également posté plusieurs photos d'elle avec la star de "Goodfellas".

Liotta a annoncé les fiançailles du couple sur Instagram en décembre 2020, écrivant qu'il "a demandé à l'amour de ma vie de m'épouser, et Dieu merci, elle a dit oui !"

Liotta est mort à 67 ans dans son sommeil jeudi alors qu'il travaillait sur un film intitulé "Dangerous Waters", selon son attaché de presse.

Outre Mme Nittolo, il laisse dans le deuil sa fille Karsen, issue de son mariage de sept ans avec l'actrice Michelle Grace.

Source: edition.cnn.com