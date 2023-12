Jacques Delors, homme d'État qui a façonné l'Union européenne, meurt à 98 ans

M. Delors, un socialiste, a eu une carrière politique très en vue en France, où il a été ministre des finances sous la présidence de François Mitterrand au début des années 1980, avant de devenir président de la Commission européenne en 1985.

Sa présidence de dix ans reste la plus longue de l'histoire de l'institution et a dessiné les contours de l'Europe moderne.

Sous la présidence de M. Delors, l'Union européenne s'est considérablement transformée, introduisant un certain nombre de réformes clés, notamment l'Acte unique européen, l'accord de Schengen, le programme d'échange d'étudiants Erasmus, une révision de la politique agricole commune et l'Union économique et monétaire, qui a conduit plus tard à la création de l'euro.

En mars 2020, il a appelé les chefs d'État et de gouvernement de l'UE à faire preuve d'une plus grande solidarité, alors qu'ils se querellaient au sujet d'une réponse commune à la pandémie de grippe aviaire de 19 ans.

La présidente actuelle de la Commission, Ursula von der Leyen, a rendu hommage à M. Delors le X, qualifiant le défunt homme d'État de "visionnaire qui a rendu notre Europe plus forte".

"L'œuvre de sa vie est une Union européenne unie, dynamique et prospère. Elle a façonné des générations entières d'Européens, dont la mienne", a ajouté le président de la Commission.

Le président français Emmanuel Macron a qualifié M. Delors d'"homme d'État au destin français, architecte inépuisable de notre Europe" et de "combattant de la justice humaine."

"Son engagement, ses idéaux et sa droiture nous inspireront toujours. Je salue son œuvre et sa mémoire, et m'associe à la douleur de ses proches", a ajouté le président français sur X.

M. Delors a commencé sa carrière à la Banque de France - où son père avait également travaillé - en 1945 et a obtenu une licence d'économie à la prestigieuse université de Paris, la Sorbonne. Il s'engage dans la Confédération des syndicats chrétiens et devient son conseiller économique en 1950.

Delors quitte la Banque de France, où il a accédé à des postes de direction, après 17 ans. Il prend la tête de la division des affaires sociales du Commissariat général du Plan. De 1969 à 1972, il est conseiller principal pour les affaires sociales du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, dont il est membre du cabinet. Il a également été professeur associé à l'université de Paris-Dauphine de 1974 à 1979.

Delors a rejoint le Parti socialiste français en 1974 et a été élu au Parlement européen cinq ans plus tard. Il a présidé la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen jusqu'en mai 1981, date à laquelle il a été nommé ministre français des finances par le président de l'époque, François Mitterrand. Il a également été maire de Clichy de 1983 à 1984.

Le tabloïd britannique The Sun s'est illustré en 1990 en titrant "Up Yours Delors", en opposition aux projets de Delors pour une plus grande intégration de l'Union européenne.

Lorsque son mandat à la Commission européenne a pris fin en 1995, Delors a été considéré comme un candidat sérieux à la présidence française. Il choisit cependant de ne pas se présenter et, en 1996, il fonde le groupe de réflexion his. Sa fille unique, Martine Aubry, est une femme politique française de premier plan et une ancienne dirigeante du parti socialiste français.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com