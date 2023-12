Faits marquants de l'histoire

Jack Nicklaus : La couronne majeure est-elle intouchable, même pour Tiger Woods ?

Jack Nicklaus aura 77 ans en janvier 2017

Le record de 18 tournois majeurs reste inchangé

Tiger Woods est le plus proche challenger avec 14 titres

Le record de 18 titres majeurs de Jack Nicklaus est la référence en matière d'excellence, et il semble de plus en plus inexpugnable d'année en année.

Tiger Woods a un temps semblé destiné à dépasser Nicklaus, mais il est bloqué à 14 titres majeurs après des années de lutte contre les blessures et les scandales personnels.

En fait, la question de savoir si un golfeur pourrait éclipser le record de Nicklaus pourrait être redondante.

"Je ne vois aucun des golfeurs actuels s'approcher de Tiger, et encore moins de Jack", déclare Shane O'Donoghue, animateur de l'émission Living Golf sur CNN.

Dernier Majeur ? Jack Nicklaus contre Tiger Woods

Le plus grand

Le récent retour de Woods a fait jaser, mais l'ancien numéro un mondial indomptable a encore besoin de cinq Majeurs pour battre Nicklaus, qui fêtera ses 77 ans en janvier.

À ce stade de son rétablissement, même une victoire dérisoire sur le PGA Tour représenterait un exploit stupéfiant pour Woods après 16 mois d'absence à la suite de multiples opérations du dos.

Un premier titre majeur depuis 2008 serait remarquable. Mais cinq ? C'est en soi une carrière digne du Panthéon. Et tout cela à l'âge de 41 ans ?

Bien sûr, les arguments en faveur de Woods sont solides. Il a détenu les quatre Majeurs à la fois, il en a gagné certains par des marges énormes, il a passé 683 semaines en tant que numéro un mondial, il a remporté plus d'épreuves du PGA Tour que Nicklaus (79 contre 73).

Mais l'"Ours d'or" éclipse toujours Tiger, selon O'Donoghue.

"Vous pouvez défendre Tiger Woods autant que vous voulez, je suis un grand fan et je pense qu'il en a encore sous la pédale", déclare-t-il.

"Mais en termes de carrière, il est peu probable que quelqu'un puisse dépasser Jack Nicklaus. Il mérite le titre de plus grand joueur de tous les temps.

Hors normes

Ce n'est pas seulement le nombre record de victoires majeures qui distingue Nicklaus.

Sur les 56 fois où il s'est classé parmi les cinq premiers, il a également été vice-champion à 19 reprises, un record. Woods, quant à lui, a terminé 31 fois parmi les cinq premiers dans les Majeurs et six fois deuxième.

"Vous ne pouvez pas ignorer ce que Nicklaus a accompli avec un emploi du temps plutôt limité. C'était un père de famille, il privilégiait la qualité à la quantité", explique O'Donoghue.

"Nous connaissons tous les 18 tournois majeurs, mais les 19 secondes places et les neuf troisièmes places, c'est tout simplement extraordinaire en termes de régularité dans les tournois majeurs.

"Le fait d'être si souvent au bout du compte, comme l'était Jack Nicklaus, dépasse presque l'entendement.

"Avoir un tel niveau de réussite, de désir et de capacité à donner le meilleur de soi-même et à se préparer au mieux, cela en dit long sur son caractère et sur sa personnalité. Il est toujours comme ça aujourd'hui.

"Il est extrêmement discipliné et ne gaspille que très peu. Il va bientôt avoir 77 ans et son niveau d'énergie pour le travail est très élevé".

Hier et aujourd'hui : Tiger Woods, de 1997 à 2016

Longévité

Nicklaus a remporté ses trois derniers tournois majeurs à plus de 40 ans et son dernier titre, le glorieux Masters de 1986, à 46 ans.

Un article de journal affirmant qu'il était "fini, lessivé, terminé" lui a donné la motivation nécessaire, et une charge envoûtante le dernier jour à Augusta a donné à Nicklaus un chant du cygne en or pour une période de 24 ans de victoires majeures.

Sur cette base, Woods, dont les 14 titres majeurs ont été remportés en 11 ans à partir de 1997, a jusqu'en 2021 - ou environ 20 autres championnats majeurs - pour faire une évaluation correcte.

"J'ai toujours pensé qu'il avait encore au moins 10 ans de golf de compétition devant lui, s'il est en bonne santé et aussi talentueux qu'il l'est", a déclaré Nicklaus à BBC Sport.

Il est vrai qu'aujourd'hui, les terrains sont sans doute plus vastes, même si Nicklaus a dû faire face à des joueurs comme Arnold Palmer, Gary Player, Lee Trevino et Tom Watson.

De plus, la jeunesse et les capacités athlétiques sont davantage valorisées. Paradoxalement, la révolution de la condition physique dont Woods est le pionnier pourrait être sa perte.

Nicklaus, que l'on surnommait "Fat Jack" au début de sa carrière, n'a pas connu de blessures et a pris part à 146 tournois majeurs consécutifs. La plus longue série de Woods a été de 46.

Alors, si ce n'est pas Woods, qui d'autre peut défier la suprématie de Nicklaus ?

Un talent incroyable

Parmi les joueurs en activité, Rory McIlroy et Jordan Spieth ont entamé leur parcours dans les Majeurs sur une trajectoire similaire à celle de Nicklaus et Woods et semblent les plus à même de reprendre le flambeau.

McIlroy est devenu le troisième joueur, après Nicklaus et Woods, à remporter trois tournois majeurs à l'âge de 25 ans. Il en a ajouté un quatrième, l'US PGA 2014, quelques semaines plus tard.

L'Irlandais du Nord a besoin d'une victoire au Masters pour rejoindre l'élite des cinq joueurs - Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Nicklaus et Woods - à avoir remporté le grand chelem des quatre titres majeurs en carrière. Mais ce n'est qu'un début - Nicklaus et Woods ont chacun remporté trois grands chelems.

"Je pense que Rory a un talent incroyable", a déclaré Nicklaus en 2014. "J'aime son swing, j'aime son rythme, j'aime son courage. Il a l'opportunité de gagner 15 ou 20 tournois majeurs ou tout ce qu'il veut s'il veut continuer à jouer.

"Mais on ne sait pas quelles seront ses priorités dans la vie dans dix ans.

Depuis deux ans, cependant, il n'a pas été en mesure d'enrichir son palmarès.

La fin d'une époque

L'étonnante double percée majeure de Spieth à 21 ans, lors du Masters et de l'US Open en 2015, a suscité de nombreuses comparaisons avec Nicklaus et Woods, mais son infâme effondrement à Augusta cette année a refroidi l'engouement.

Par ailleurs, Jason Day, numéro un mondial, a remporté son seul titre majeur la même année, mais le joueur de 29 ans, qui a demandé conseil à Woods pendant sa période d'inactivité, a peut-être fleuri trop tard pour se lancer dans une véritable course au sommet.

Phil Mickelson est le joueur le plus proche de Woods avec cinq titres majeurs. Il est également à une victoire de l'US Open d'un grand chelem en carrière.

Mais à 46 ans, l'âge joue contre lui et, avec six places de vice-champion, l'US Open est devenu son ennemi juré.

En fait, selon O'Donoghue, le prochain vrai challenger de Woods ou Nicklaus pourrait ne pas émerger avant une génération.

"Il est très peu probable que cela se produise dans les 15 à 20 prochaines années", affirme-t-il. "Vous allez voir l'émergence de nouvelles nations dans le golf et vous verrez des joueurs asiatiques qui seront spectaculaires, mais je doute que quiconque ait envie de rester au sommet pendant une longue période de temps. Les richesses sont trop importantes.

"L'ère de Jack Nicklaus est bel et bien révolue. Il n'y aura jamais personne comme lui, je ne pense pas".

Source: edition.cnn.com