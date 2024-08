- Jack, le fils de la famille, est un exemple extraordinaire de bonne fortune.

Bons baisers de la maison Bieber : Justin Bieber (30 ans) et sa femme Hailey (27 ans) ont récemment accueilli leur premier enfant. Une source proche du chanteur a révélé comment se portent la maman et le bébé - et a laissé entendre que Justin était un père éblouissant pour le petit Jack Blues.

Justin et Hailey Bieber ont longtemps souhaité un enfant

"Ils sont ravis. Le bébé est un véritable miracle. Il est adorable et se porte à merveille", a confié un ami du chanteur à People magazine. Et Hailey se porte bien aussi : "Elle est sur un petit nuage."

Il semble que le couple ait désespérément souhaité un bébé. "Le moment où Hailey a appris qu'elle était enceinte a été le meilleur jour de la vie de Justin", a déclaré la source. Bieber était "radieux de joie". La source suggère également que la superstar est "déjà un as" en tant que père - même si c'est son premier enfant.

Bieber et sa femme, fille de l'acteur Stephen Baldwin (58 ans) et nièce d'Alec Baldwin (66 ans), sont mariés depuis 2018. La naissance de leur bébé a été officiellement annoncée sur Instagram le 24 août par le chanteur lui-même. La date exacte de naissance reste un mystère. Accompagnant une photo montrant le petit pied de Jack Blues à côté de la main de Hailey Bieber, Bieber a commenté avec bonheur : "Bienvenue à la maison". Il a également révélé le nom complet du bébé : Jack Blues Bieber.

De plus, Justin Bieber pourrait connaître un succès multiforme grâce au timing particulier des événements. Son titre "Baby" de 2010 a atteint le milliard de streams sur la plateforme Spotify autour du même moment que l'annonce de la naissance du bébé.

