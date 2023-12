Jack Grealish : L'équipe de Manchester City signe un contrat avec Aston Villa pour un transfert record.

Grealish, 25 ans, rejoint City en provenance d'Aston Villa, après avoir disputé 213 matches et marqué 32 buts pour le club de Birmingham en huit saisons.

"Je suis incroyablement heureux de rejoindre Manchester City", a déclaré Grealish dans un communiqué publié sur le site Internet de la ville.

"City est la meilleure équipe du pays avec un manager considéré comme le meilleur au monde - c'est un rêve devenu réalité de faire partie de ce club", a ajouté Grealish, faisant référence au manager de City, Pep Guardiola.

"Au cours des dix dernières saisons, le club a régulièrement remporté des trophées majeurs. L'arrivée de Pep leur a permis de passer au niveau supérieur et le football pratiqué par cette équipe est le plus passionnant d'Europe. Jouer pour Pep et apprendre de lui sera spécial et c'est quelque chose que n'importe quel footballeur de haut niveau souhaiterait".

Bien que le montant de la transaction n'ait pas été révélé par les clubs concernés, les médias britanniques ont rapporté que City avait fait une offre de 100 millions de livres sterling (139 millions de dollars) pour Grealish.

"Je me souviens toujours que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, m'a dit lorsque nous avons battu le record de transfert pour un joueur britannique avec Gareth Bale en 2013 'vous ne ferez une telle affaire qu'une fois dans votre vie'", a déclaré à CNN David Manasseh, le président exécutif d'ICM Stellar Sports, l'agence qui représente Grealish.

"Je suis donc heureux que nous y soyons parvenus une nouvelle fois et je suis très heureux pour Jack, qui mérite pleinement son succès.

L'indemnité de transfert déclarée éclipse à la fois les 105 millions d'euros (124 millions de dollars) que Manchester United a payés à la Juventus pour ramener le milieu de terrain Paul Pogba au club en août 2016, et les 100 millions d'euros (118 millions de dollars) que le Real Madrid a payés pour Gareth Bale en 2013.

READ : Le FC Barcelone annonce le départ de Messi

Grealish devient la recrue record de Manchester City, dépassant les 68 millions d'euros (79,2 millions de dollars en septembre 2020) payés par le club pour s'offrir les services du défenseur central portugais Ruben Dias de Benfica.

Grealish quitte Villa après avoir rejoint le club des Midlands à l'âge de six ans.

Il a fait ses débuts avec Villa contre Manchester City en mai 2014 et est capitaine de son club d'enfance depuis mars 2019.

Le meneur de jeu s'est imposé comme une figure culte du club, jouant un rôle central dans sa promotion en Premier League lors de la saison 2018-19 et marquant le but décisif qui a assuré la survie du club en Premier League lors de la saison 2019-20.

Grealish a obtenu sa première sélection en équipe d'Angleterre en septembre 2020 et a fait partie de l'équipe d'Angleterre de Gareth Southgate lors de la phase finale de l'Euro 2020 cet été.

L'arrivée de Grealish à l'Etihad Stadium s'ajoute à une ligne d'attaque scintillante qui compte déjà le Belge Kevin De Bruyne, l'Anglais Raheem Sterling et l'Algérien Riyad Mahrez, entre autres.

"Pep aime sa façon de jouer et nous pensons tous qu'il convient parfaitement à Manchester City. Notre style et le sien s'accordent parfaitement. Je suis impatient de le voir évoluer dans les années à venir", a déclaré Txiki Begiristain, directeur du football de Manchester City, sur le site Internet de la ville.

Les prouesses offensives de City pourraient être renforcées par les médias britanniques qui évoquent la possibilité pour le club de recruter l'attaquant anglais de Tottenham Harry Kane.

City tentera de défendre son titre de champion d'Angleterre lors de la nouvelle saison qui débutera le 13 août.

L'équipe de Guardiola sera également prête à tout pour remporter l'insaisissable Ligue des champions, après avoir été battue 1-0 par Chelsea en finale la saison dernière.

David Close a contribué à ce rapport.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com