Jack Grealish admet que son transfert à Manchester City a été "beaucoup plus difficile" que prévu.

Grealish a battu le record britannique des transferts en rejoignant City en provenance d'Aston Villa pour un montant estimé à 100 millions de livres (138 millions de dollars) en 2021.

Depuis, il a connu des problèmes de forme - quatre buts et six passes décisives en Premier League - mais l'impact de l'international anglais n'a pas été remis en question jeudi.

À 30 minutes de la fin du match à Stamford Bridge, Grealish est sorti du banc et a effectué un superbe centre pour Riyad Mahrez, qui a marqué le but de la victoire à bout portant.

"Il a également été le premier à se rendre compte de l'ampleur de la tâche qui lui a été confiée et de l'importance qu'il a accordée à l'organisation de son travail.

"Je n'avais pas réalisé à quel point il était difficile de s'adapter à une autre équipe et à un autre manager. Quand je suis arrivé ici, je vais être honnête avec vous, c'était beaucoup plus difficile que je ne le pensais.

"Dans ma tête, je me disais : Je viens dans une équipe qui est en tête du championnat, je vais marquer beaucoup de buts et faire beaucoup de passes décisives. De toute évidence, ce n'est pas le cas, c'est beaucoup plus difficile".

La victoire, qui permet à Man City de revenir à cinq points du leader de la Premier League, Arsenal, a démontré la profondeur de l'équipe du manager Pep Guardiola.

Même lorsque Erling Haaland - l'attaquant vedette de l'équipe qui n'a pas touché le ballon pendant les 20 premières minutes - a connu une soirée relativement calme, Guardiola a pu faire appel à des joueurs comme Grealish et Mahrez sur le banc pour terminer un passage de jeu décisif.

"Je suis un génie", a plaisanté Guardiola plus tard lorsqu'on l'a interrogé sur les remplacements effectués en seconde période. Cette victoire intervient après un match nul 1-1 frustrant contre Everton samedi, au cours duquel Guardiola n'a effectué aucun changement jusqu'à la 87e minute.

Cette victoire intervient à un moment important de la saison de Man City. Ses deux prochains matches de Premier League sont contre Manchester United et Tottenham les 14 et 19 janvier - des rencontres potentiellement difficiles pour le champion en titre qui cherche à combler son retard sur une équipe d'Arsenal de haut vol.

Chelsea, quant à lui, continue de connaître des difficultés sous la direction de Graham Potter et n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers matches de Premier League.

Cette nouvelle défaite place les Blues à la 10e place du classement, avec un autre match contre Man City en FA Cup dimanche prochain.

Source: edition.cnn.com