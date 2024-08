- Jack et Paul Rudd sont prêts à faire une apparition.

Pour la nouvelle version du thriller des années 90 "Anaconda" du scénariste-réalisateur Tom Gormican, Paul Rudd (55 ans, connu pour "Ghostbusters: Afterlife") et Jack Black (54 ans, célèbre pour "The Mandalorian") sont en pourparlers pour incarner les rôles principaux, selon "Deadline".

Gormican, qui a également écrit le scénario de "Massive Talent" (2022) avec Nicolas Cage (60 ans) et travaille actuellement sur "Beverly Hills Cop: Axel F" (2024), écrira et réalisera le nouveau film "Anaconda". Kevin Etten est crédité comme co-scénariste.

Le film original a connu un succès inattendu

Malgré le manque de détails sur le projet, il est clair que le film ne sera pas un remake du film "Anaconda" de 1997, qui mettait en scène Jennifer Lopez (55 ans, connue pour "Atlas"), Owen Wilson (55 ans, présent dans "Ghostbusters: Afterlife") et Ice Cube (55 ans, de "xXx: Return of Xander Cage") en tant que équipe de tournage de National Geographic retenue prisonnière par un chasseur psychotique (interprété par Jon Voight, 85 ans dans "Megalopolis") cherchant à capturer le plus grand et le plus dangereux serpent du monde.

Le thriller est devenu un succès surprise, rapportant 136 millions de dollars dans le monde et donnant naissance à quatre suites : "Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid" (2004), "Anaconda - Offspring" (2008), "Anacondas - Trail of Blood" (2009) et "Lake Placid vs. Anaconda" (2015).

Le remake adopte une approche inhabituelle

Selon le magazine professionnel "Variety", le film de Gormican présentera un angle inhabituel. Il semble tourner autour d'un groupe d'amis en crise de la quarantaine qui décident de refaire leur film préféré de leur jeunesse. Malheureusement, leur voyage dans la jungle tourne rapidement à la situation sérieuse.

Aucun rôle définitif n'a encore été attribué à Black et Rudd, mais deux des personnages principaux sont décrits comme un réalisateur qui fait également office de vidéaste de mariage, et un acteur dont la carrière a été marquée par un rôle dans une série policière.

La société de production n'a pas encore publié de déclaration.

