Jack Black dit que Tenacious D reviendra quand il le voudra après avoir annulé la tournée.

À la première de son nouveau film de science-fiction “Borderlands” mardi soir, Black a évoqué l'annulation de la suite de la tournée de son groupe Tenacious D après que son comparse Kyle Gass ait fait une remarque très critiquée concernant la tentative d'assassinat contre l'ancien président américain Donald Trump.

“We need to take a break. Everybody needs a break sometime,” a déclaré Black à Variety.

Interrogé sur ses contacts avec Gass depuis l'annulation de la tournée, Black a déclaré: “Oui, nous sommes amis. Cela n'a pas changé. Ces choses prennent parfois du temps... Et nous serons de retour quand cela sera juste.”

Le groupe a annulé le mois dernier les dates restantes de sa tournée après que des vidéos postées sur les réseaux sociaux d'un concert à Sydney, en Australie, le 14 juillet aient suscité une vive émotion.

Sur une vidéo prise par des spectateurs, Black a présenté Gass avec un gâteau d'anniversaire sur scène et lui a dit de “faire un vœu”.

Gass a répondu: “Ne ratez pas Trump la prochaine fois”, en référence à la tentative d'assassinat lors d'un meeting en Pennsylvanie.

Cette échange a entraîné une demande d'un député australien pour que le groupe soit expulsé du pays.

Black a déclaré à CNN dans un communiqué à l'époque qu'il était “choqué par ce qui a été dit lors du spectacle”.

Dans les jours qui ont suivi sa remarque, Gass s'est excusé dans un post sur Instagram.

“La phrase que j'ai improvisée sur scène dimanche soir à Sydney était hautement inappropriée, dangerous et une grave erreur. Je ne cautionne pas la violence sous quelque forme que ce soit, contre qui que ce soit”, a-t-il écrit à l'époque.

Il a ajouté: “Ce qui s'est passé était une tragédie, et je suis vraiment désolé pour mon manque de jugement grave. Je m'excuse sincèrement auprès de ceux que j'ai déçus et je regrette profondément toute la douleur que j'ai causée.”

Gass a depuis été renvoyé par son agent de Hollywood. Son agent, Michael Greene de Greene Talent, a déclaré à CNN le mois dernier qu'il avait mis fin à leur collaboration, mais n'a pas ajouté de commentaires supplémentaires.

CNN’s Jack Guy et Elizabeth Wagmeister ont contribué à cet article.

