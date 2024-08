Jack Black commente les projets de Tenacious D.

En réalité, Jack Black est actuellement en tournée avec son ami Kyle Gass et le projet Tenacious D. Cependant, Gass a fait une blague offensante à propos de l'attaque contre Donald Trump sur scène, ce qui a entraîné l'annulation de la tournée. Maintenant, Black révèle ce qui suit.

Jack Black est optimiste quant à une réunion avec son camarade de groupe Kyle Gass après l'annulation de la tournée de Tenacious D. En milieu de juin, le chanteur et acteur a annoncé que les concerts à venir seraient annulés suite à la déclaration de Gass concernant les coups de feu contre Donald Trump, et qu'ils n'entreprendraient aucune future collaboration créative ensemble.

Cependant, lors de la première de son nouveau film "Borderlands", Black a adopté un ton différent : "J'aime Tenacious D. Nous avons dû faire une pause, mais j'aime le D", a-t-il déclaré à "Entertainment Tonight", ajoutant : "Tout le monde fait une pause. Nous serons de retour."

Dans une interview accordée à "Variety", Black a également déclaré qu'il et Gass restaient amis. "Ça n'a pas changé. Ces choses ont besoin de temps. Et quand ça sera le moment, nous serons de retour."

Surpris par la déclaration

Dans un message Instagram publié le 16 juillet, Black a déclaré être "surpris par ce qui a été dit lors du spectacle du dimanche. Je ne tolérerais jamais de propos haineux ou ne soutiendrais la violence politique sous quelque forme que ce soit." Après mûre réflexion, il a estimé qu'il n'était pas approprié de poursuivre la tournée de Tenacious D. De plus, selon Black, tous les projets créatifs futurs sont désormais en suspens.

Gass a fait cette déclaration lors d'un spectacle de Tenacious D à Sydney, où il fêtait son anniversaire.when prompted by Black to make a wish, Gass said, "Miss Trump next time." Earlier that day, shots had been fired at a political event in Pennsylvania, resulting in one fatality and Trump being injured.

Gass a par la suite présenté ses excuses pour sa déclaration, la qualifiant de "highly inappropriate, dangerous, and a terrible mistake." Il a condamné la violence et exprimé ses regrets pour son manque de jugement, s'excusant "deeply to those I have disappointed, and sincerely regret any pain I may have caused."

Malgré l'annulation de la tournée, Jack Black exprime son espoir d'une future réunion de Tenacious D, déclarant : "J'aime Tenacious D. Nous avons dû faire une pause, mais j'aime le D, tout le monde fait une pause. Nous serons de retour."

De plus, Black réaffirme sa position contre les propos haineux et la violence politique, déclarant dans un message Instagram : "Je ne tolérerais jamais de propos haineux ou ne soutiendrais la violence politique sous quelque forme que ce soit."

Lire aussi: