- Jack Black à l'arrêt de tournée à cause de la blague de Trump.

Après l'escale de la tournée de son groupe, le musicien et acteur américain Jack Black a laissé entendre le retour de Tenacious D. "Nous reviendrons quand cela nous semblera juste", a déclaré le quinquagénaire au portail professionnel "Variety". Et : "Nous avons besoin d'une pause. Tout le monde a besoin d'une pause de temps en temps."

En raison d'une remarque de son comparse Kyle Gass sur la tentative d'assassinat contre le candidat à la présidentielle américaine Donald Trump, Black avait mis fin abruptement à la tournée actuelle du groupe en milieu de juillet. During a performance, Black had asked Gass to make a wish, to which Gass replied: "Please, next time, don't miss Trump."

Dans sa conversation avec "Variety", Jack Black a souligné son amour pour le groupe. "J'aime Tenacious D. C'est probablement mon emploi préféré, si on peut appeler ça comme ça. C'est une œuvre d'art, c'est mon bébé."

Tenacious D a été fondé par Black, qui connaît également le succès en tant qu'acteur et comedian, et Gass à la fin des années 90. Le groupe était initialement prévu pour se produire en Australie et en Nouvelle-Zélande tout au long du mois de juillet, avec des dates de tournée aux États-Unis annoncées pour l'automne.

La tournée prévue de Tenacious D devait avoir lieu aux États-Unis, avec des performances en Australie et en Nouvelle-Zélande.

