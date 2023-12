Ja Rule, Keke Palmer et d'autres stars rendent hommage à Takeoff

Takeoff, qui faisait partie du groupe à succès Migos, est décédé tôt mardi matin après que des coups de feu ont été tirés dans une salle de bowling et de billard de Houston, au Texas. Il avait 28 ans.

Ja Rule a fait part de ses griefs concernant la mort violente de Takeoff sur Twitter, en écrivant : "cette merde doit cesser... j'envoie mon amour à mes amis et à ma famille".

Gucci Mane, qui a récemment collaboré avec Takeoff sur le titre "Us vs. Them", a écrit sur Instagram: "Cela m'a brisé le cœur" en apprenant la nouvelle.

D'autres stars de la musique ont partagé leurs hommages et leurs condoléances, notamment Chloe Bailey, de Chloe x Halle, qui a tweeté que son "cœur est brisé", et Yung Miami, une moitié du duo hip-hop City Girls, qui a écrit "Damn Takeoff" avec trois émojis de cœur brisé. Kid Cudi, qui a travaillé avec Migos sur la chanson "Danger", a tweeté un simple "RIP Takeoff".

Kelly Rowland a partagé une histoire Instagram dans laquelle elle s'exclame "Il n'y a pas de mots" à propos d'un extrait de nouvelles sur la mort de Takeoff.

Et l'actrice Keke Palmer a partagé sur Instagram: "C'est horrible. De la tragédie de la mort à la tragédie de la vidéo en ligne. C'est tout simplement tragique et je suis tellement désolée pour toute sa famille et tous ceux qu'il a touchés. C'est vraiment terrible."

