Ja Morant réussit le buzzer-beater décisif pour son retour après une suspension de 25 matchs

Les Grizzlies ont été privés de Morant toute la saison après que le meneur de jeu vedette de la franchise a été sanctionné par la NBA pour avoir montré une arme à feu sur Instagram Live à deux reprises en l'espace de deux mois, ce qui lui a valu une suspension de neuf matchs pour le premier incident et de 25 matchs pour le second.

Sans surprise, les Grizzlies ont connu des difficultés en l'absence de Morant et ne sont toujours que 7-19, 13e de la Conférence Ouest après la victoire de mardi.

"Je suis un chien", a déclaré Morant à TNT Sports alors qu'il était entouré de ses coéquipiers. "J'ai travaillé dur, je n'ai pas joué un match depuis huit mois, j'ai eu beaucoup de temps pour apprendre à me connaître, j'ai vécu beaucoup de jours difficiles, mais le basket est ma vie et c'est ce que j'aime.

"Le basket est ma vie et ce que j'aime. C'est thérapeutique pour moi et j'ai hâte d'être de retour.

Morant, l'un des joueurs les plus électrisants de la ligue, a marqué son but après avoir filé dans le couloir, s'être suspendu dans les airs, avoir envoyé le ballon entre deux adversaires et l'avoir fait rebondir sur le panneau arrière.

Le joueur de 24 ans a terminé le match avec 34 points, six rebonds, huit passes décisives et deux interceptions.

Après le match, Morant a déclaré que ses coéquipiers l'avaient soutenu comme des "frères" tout au long de sa suspension.

"Nous avons travaillé ensemble", a-t-il déclaré. "Les entraînements sont durs, les entraînements légers, les traitements, les vols.

"Nous avons passé beaucoup de temps ensemble tout au long de ce processus et ils m'ont beaucoup aidé, en me disant des choses positives, ils m'ont dit de rester fidèle, de continuer à travailler et cela a montré qu'ils croyaient en moi et cela montre à quel point tout le monde est impatient que je revienne".

Les Grizzlies sont convaincus que le retour de Morant sera le catalyseur d'un meilleur parcours, l'équipe étant désormais à cinq matches et demi d'une place automatique en playoffs.

Morant a été épaulé par Jaren Jackson Jr. (24 points et 6 rebonds) et Desmond Bane (21 points et 4 passes).

Les Pelicans ont été menés par Brandon Ingram (34 points, 6 passes et 4 rebonds), mais cela n'a pas suffi à empêcher les Grizzlies de mettre fin à leur série de quatre victoires consécutives.

Les Grizzlies affronteront jeudi les Indiana Pacers à Memphis, tandis que les Pelicans se rendront dans l'Ohio pour affronter les Cleveland Cavaliers le même soir.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com