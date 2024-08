Tim Walz

- J.D. Vance contre Tim Walz: les deux vice-présidents dans le duel des lettres.

Le type: Un peu l'archétype du "papa américain" : amical, terre-à-terre, famille. Agé de 60 ans, cet ancien professeur et entraîneur de football féminin originaire du Midwest, l'archétype des provinces aux États-Unis.

Le Politique: Walz est devenu membre de la Chambre des représentants à l'âge de 42 ans. En 2018, il s'est présenté au poste de gouverneur du Minnesota et a été réélu par la suite. En tant que chef de l'exécutif, il a introduit les repas scolaires gratuits, milite pour des lois sur les armes à feu plus strictes, la légalisation du cannabis et le droit à l'avortement. Lorsque les protestations ont éclaté à Minneapolis suite au meurtre de George Floyd, un Afro-Américain, le démocrate a appelé la Garde nationale.

Son histoire la plus délicate: Il y a 30 ans, Walz était professeur de lycée et officier de réserve de la Garde nationale lorsqu'il a conduit en état d'ivresse à près de 160 km/h dans un poste de police. La limite était de 90 km/h. Il a écopé d'une amende de 200 dollars et n'a plus touché à l'alcool depuis. Cependant, il a fallu de nombreuses années avant qu'il ne reconnaisse publiquement cet incident de conduite en état d'ivresse. During his early campaigns, he claimed that his damaged hearing was to blame for appearing drunk.

Sa citation la plus célèbre ne fait qu'un mot : "weird". Ce mot signifie "étrange", "bizarre". Dans un discours, il a décrit Donald Trump et son candidat à la vice-présidence J.D. Vance comme "weird". Cette étiquette non agressive mais significative a immédiatement suscité l'enthousiasme et a mis en avant le gouverneur jusqu'alors peu connu sur la scène nationale.

Ce que les autres disent:

"Une voix forte pour les travailleurs et la grande classe moyenne américaine." (Kamala Harris, candidate à l'élection présidentielle américaine)

"Dangerous left-wing extremist, just like Kamala Harris" (L'équipe de Donald Trump, ancien président et candidat à l'élection présidentielle américaine)

Neuf Américains sur dix ne connaissent pas encore Walz, mais il est très populaire dans son État natal, connu pour son "stress-free".

Walz est-il trop gentil comme candidat ?

Équilibre: Tim Walz est à bien des égards l'antithèse du candidat à la vice-présidence de Trump, J.D. Vance : un sympathisant, gauche-libéral mais pas idéologue, unificateur plutôt que diviseur. La question est de savoir si le gouverneur friendly pourrait être trop gentil pour l'atmosphère empoisonnée de la campagne.

J.D. Vance

Le type: Du sous-prolétariat du Midwest, en passant par l'université d'élite à l'auteur à succès ("Hillbilly Elegy"), de critique de Trump à modèle Trump. Le quadragénaire a déjà connu plusieurs métamorphoses - y compris des changements de nom : le natif James Donald Bowman est maintenant connu sous le nom de James David Vance. Sa montée en puissance l'a transformé en un agité impitoyable du darwinisme social.

Le Politique: Connu pour son observation critique de l'"établissement", il a d'abord refusé l'invitation des républicains à se présenter au Sénat. En 2021, il a changé d'avis, et un an plus tard, il a été élu au Sénat pour son État natal de l'Ohio. L'ancien libéral Vance milite maintenant pour des positions à droite : non à l'avortement, au mariage homosexuel et aux lois sur les armes à feu plus strictes. Il parle souvent plus brutalement que Donald Trump lui-même.

Son histoire la plus délicate: Les nombreux revirements de sa vie pèsent lourdement sur lui. Dans un lot d'e-mails anciens récemment mis au jour, il s'en prend à tout ce que Trump et ses gens tiennent pour sacré - dans un ton tout aussi merciless qu'il utilise maintenant contre les droits des transgenres ou les "femmes seules avec des chats".

Sa citation la plus célèbre en compte au moins deux : During the 2016 campaign, J.D. Vance had called Donald Trump "America's Hitler." Five years later, in an interview, he compared current presidential candidate Kamala Harris to "childless cat ladies who are unsatisfied with their lives and now want everyone else to be unsatisfied too." Cette remarque lui revient maintenant en boomerang, même de la part de femmes conservatrices.

Ce que les autres disent:

"C'est notre diable séduisant" (Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle républicaine)

"Vice-président J.D. Vance? Un choix étrange. ... Et serait Vance prêt à diriger le pays si le pire arrivait?" ("Wall Street Journal")

"Vous pouvez avoir un vice-président qui est génial sous tous les aspects - et je pense que J.D. l'est, mais vous choisissez le président. Vous me choisissez." (Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle républicaine)

Vance et Trump sont-ils trop similaires ?

Verdict: J.D. Vance n'était le candidat à la vice-présidence que depuis deux semaines lorsque de nombreux républicains ont commencé à douter du choix : trop inexpérimenté, trop brutal, trop radical. Lui et Trump font appel au même public, qui voterait probablement pour le duo de toute façon. Avantage Vance : Contrairement à son homologue Walz, il est autorisé et aime attiser le feu de la campagne.

Lire aussi: