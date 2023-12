Ivan Fedotov : le joueur de hockey russe est détenu en Russie pour s'être soustrait au service militaire, selon certaines informations

Selon le média russe Fontanka, le bureau du procureur militaire estime qu'il y a des raisons de "considérer Fedotov comme un évadé de l'armée".

S'adressant au média d'État russe RIA Novosti, son avocat Alexey Ponomarev a nié que Fedotov s'était soustrait au service militaire.

Le Russe de 25 ans, né en Finlande, a signé un contrat d'un an avec les Philadelphia Flyers de la NHL le 7 mai, à l'issue de la saison de la KHL, la ligue de hockey russe et chinoise, au cours de laquelle il a mené le CSKA Moscou à la victoire de la Coupe Gagarine.

Fedotov a été arrêté à l'extérieur de l'Ice Arena Kupchino à Saint-Pétersbourg et transporté au bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire, où il est tombé malade et a dû être transporté à l'hôpital, a rapporté Fontanka.

"Nous sommes au courant des rapports et nous enquêtons sur la situation. Nous n'avons pas d'autre commentaire à faire pour le moment", a déclaré Chuck Fletcher, président des opérations hockey des Flyers, dans un communiqué envoyé à CNN.

Dans une interview accordée samedi au média russe Match.TV, Ponomarev a déclaré que les parents de Fedotov et lui-même n'avaient pas le droit de voir le gardien de but à l'hôpital.

"Pour l'instant, nous ne pouvons pas dire exactement ce qu'il en est. Il était à l'hôpital, du moins en fait, mais pour une raison quelconque, il n'était pas répertorié comme les autres patients", a déclaré M. Ponomarev.

"Récemment, la police militaire est entrée sur le territoire de l'hôpital. Je me suis présenté à eux, j'ai dit que j'étais avocat et j'ai demandé pour quelle raison ils étaient venus. Ils ont fait demi-tour, sont montés dans la voiture et n'ont pas fait d'autres commentaires jusqu'à ce qu'on les laisse entrer dans l'enceinte de l'hôpital.

"Depuis lors, nous n'avons pas eu de nouvelles. D'après ce que j'ai compris, ils veulent le transférer dans un état grave à une sorte d'organe d'enquête militaire. Bien qu'il soutienne du mieux qu'il peut que ce n'est pas nécessaire, mais que les événements évoluent rapidement, il n'entre plus en contact avec eux.

En Russie, tous les hommes âgés de 18 à 27 ans sont tenus d'effectuer une année de service militaire, avec quelques exemptions. Le fait de se soustraire à la conscription est passible de lourdes amendes et de peines pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement".

"Il est difficile de prédire son sort", a ajouté M. Ponomarev. "Il se trouvait sur le territoire du bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire de la ville, mais il est enregistré auprès de l'armée à Moscou. Ils ont trouvé son certificat d'enregistrement, mais il vit à Vsevolozhsk. Il n'a donc rien à voir avec le bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire de la ville.

"Hier encore, l'information concernant sa présence sur place a été dissimulée par tous les moyens possibles, bien qu'il ait un téléphone et qu'il ait informé ses proches de sa présence. Les employés du commissariat militaire ont été informés qu'une plainte avait été déposée auprès du tribunal et que la décision avait été suspendue.

"Le tribunal doit résoudre cette question, mais la procédure de conscription a été violée. Elle est strictement décrite dans la loi. Il est clair que ce n'est pas aussi simple que cela. À en juger par le dernier contact avec lui, il ne se sent pas très bien", a conclu M. Ponomarev

CNN a contacté la NHL, le CSKA Moscou, la Fédération russe de hockey sur glace et Ponomarev, mais n'a pas eu de réponse immédiate.

Le gardien de but du Comité olympique russe, qui a aidé son équipe à remporter la médaille d'argent en hockey sur glace masculin aux Jeux olympiques d'hiver de 2022, aurait été arrêté le jour même où le procès de la double médaillée d'or olympique américaine de basket-ball Brittney Griner s'est ouvert près de Moscou, pour contrebande de drogue, ce qui peut être puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison.

Les partisans de Brittney Griner et les autorités américaines affirment qu'elle est détenue à tort et ont demandé sa libération, alors que l'on craint de plus en plus qu'elle ne soit utilisée comme un pion politique dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et les États-Unis.

Lors du procès, Griner a été accusée par un procureur d'avoir fait passer en contrebande moins d'un gramme d'huile de cannabis dans ses bagages et son bagage à main. La deuxième audience du procès est prévue pour le 7 juillet.

