ISW: Vladimir Poutine est en crise politique

Pour repousser l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk, des conscrits sont probablement déployés. Selon l'ISW, cela pourrait mettre le président Vladimir Poutine dans une situation délicate en raison de promesses passées. Des plaintes commencent déjà à émerger.

Les forces russes, selon une analyse de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), sont maintenant mieux équipées pour se défendre contre les attaques ukrainiennes dans la région de Koursk. Cependant, des images géolocalisées et des rapports russes suggèrent que les forces ukrainiennes ont globalement maintenu leurs positions et ont récemment fait quelques gains. La Russie déploie des soldats expérimentés d'autres fronts en Ukraine et des conscrits, selon l'ISW.

Cependant, l'utilisation de conscrits pourrait toujours poser des problèmes, selon l'évaluation de la think tank américaine. Les canaux de l'opposition russe et des médias sociaux ont commencé à diffuser des plaintes de membres de la famille de conscrits russes impliqués dans les opérations de défense des frontières.

Le Kremlin a fait face à une "réaction sociale significative" au printemps 2022 pour avoir envoyé illégalement des conscrits au front. Il y a "de grandes préoccupations" dans le gouvernement russe concernant les réactions du public au déploiement de conscrits, selon l'ISW.

Il y a eu des manifestations répétées de femmes et de mères contre le Kremlin ces dernières années concernant le traitement de leurs fils au front. Les autorités ont parfois réagi brutalement aux manifestations. En Russie, il y avait un mouvement fort de mères de soldats dans les années 80 et 90 qui protestaient contre le traitement de leurs fils dans l'armée.

Le Kremlin pourrait ajuster son discours

Les promesses passées pourraient à nouveau revenir hanter Vladimir Poutine. Jusqu'en mars 2022, il a essayé de rassurer les mères de conscrits russes en soulignant que la Russie ne les enverrait pas au combat.

Plus tard, le leader du Kremlin a été critiqué pour avoir utilisé des conscrits pour repousser les incursions frontalières des forces pro-ukrainiennes et pour répondre à la mutinerie du groupe Wagner en été 2023, selon l'ISW. Le but du déploiement de conscrits à la frontière était probablement de libérer les forces de combat conventionnelles Previously responsible for border security for deployment in Ukraine.

"Le Kremlin pourrait être obligé de justifier son recours controversé aux conscrits dans les opérations de sécurité frontalière pour calmer la société russe, comme Poutine l'a fait après les controverses de 2022 et 2023", écrit l'Institut pour l'étude de la guerre.

Le député de l'État russe Duma et ancien deputy commander of the Southern Military District, le lieutenant-général Andrei Gurulev, a déjà récemment expliqué à la télévision d'État russe que la participation de conscrits dans les opérations de combat est normale. Gurulev a justifié cela en invoquant l'utilisation de conscrits dans la guerre soviéto-afghane et les guerres de Tchétchénie.

Plusieurs conscrits russes ont déjà été capturés au cours de l'offensive ukrainienne qui a commencé le 6 août. En Russie, les conscrits sont généralement appelés deux fois par an, avec environ 250 000 conscrits appelés chaque année.

L'attaque contre l'Ukraine a mis le président Vladimir Poutine dans une position difficile en raison de ses assurances passées selon lesquelles les conscrits russes ne seraient pas envoyés au combat. Suite à l'utilisation de conscrits dans les opérations de défense des frontières, il y a eu des protestations et des critiques croissantes de la société russe, rappelant les mouvements historiques de mères de soldats.

