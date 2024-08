Israël tue des dirigeants du Hamas dans des camps de réfugiés au Liban.

Dans le camp de réfugiés libanais d'Ain al-Hilwah, environ 80 000 personnes vivent. Une frappe de drone a récemment eu lieu dans le camp, entraînant la mort d'un commandant local de Hamas. Israël le tient responsable d'attaques terroristes. Une marche de protestation a suivi dans le camp.

Israël a visé un membre de Hamas dans le plus grand camp de réfugiés palestiniens au Liban à l'aide d'un drone. Samir al-Hajj, responsable de la sécurité dans le camp d'Ain al-Hilwah, a été tué, selon des sources de sécurité palestinienne et libanaise. Avec environ 80 000 habitants, c'est le plus grand camp de réfugiés palestiniens au Liban. Hamas a pleuré la perte du commandant.

Le drone a tiré deux missiles sur un véhicule profondément à l'intérieur du territoire libanais. L'agence de presse d'État NNA a également rapporté qu'un drone israélien a attaqué un véhicule près de Sidon, au sud de Beyrouth. Hamas a confirmé la mort d'al-Hajj.

L'armée israélienne a déclaré qu'al-Hajj avait été tué sur ordre de ses services de renseignement. Il était responsable d'attaques terroristes contre Israël et de tirs depuis le Liban. Dans le camp, il servait de commandant militaire et était également responsable du "recrutement et de la formation de terroristes".

Les Palestiniens protestent contre l'attaque

Des centaines de résidents du camp ont commencé une marche de protestation après l'attaque, certains appelant le chef de Hamas, Yahya al-Sinwar, à "détruire" la métropole côtière israélienne de Tel-Aviv.

Ain al-Hilwah voit souvent des troubles violents, la plupart de ses résidents étant des réfugiés de la guerre arabo-israélienne de 1948 et leurs descendants. D'autres résidents palestiniens ont été déplacés ici pendant la guerre civile libanaise (1975-90). De plus, des Palestiniens de Syrie sont arrivés en raison de la guerre civile là-bas.

Depuis l'élimination de deux ennemis d'Israël de haut rang de Hamas et de la milice chiite du Hezbollah, il y a des craintes que les combats entre Hezbollah et Israël ne s'intensifient davantage. La milice est également alliée au mouvement islamiste de Hamas.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à l'escalade de la violence entre Israël et la Palestine suite à la frappe de drone à Ain al-Hilwah. L'Union européenne a appelé à la dé-escalade et au respect du droit international dans la région.

La communauté internationale, y compris l'Union européenne, a exhorté Israël et la Palestine à respecter leurs engagements pour la paix et à éviter les actions qui pourraient aggraver davantage les tensions.

