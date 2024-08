Israël tire sur le sud du Liban.

Des roquettes israéliennes ont touché plusieurs cibles au Liban. Israël affirme avoir détruit des installations de milice du Hezbollah, tandis que le Liban fait état de morts et de blessés. En réponse aux bombardements, la milice chiite lance des contre-attaques et affirme avoir mené d'autres frappes.

Dans les attaques israéliennes dans le sud du Liban, trois personnes ont été tuées, selon les rapports officiels. Le ministère de la Santé libanais a déclaré que 24 personnes avaient été blessées lors d'attaques sur divers endroits près de la frontière israélienne.

Deux personnes ont été tuées et quatre autres blessées lors d'une attaque sur la ville de Mardj Ujun, selon le ministère. Les blessés sont dans un état critique. Une personne a été tuée et une autre blessée lors d'une attaque sur la ville de Blida. Deux personnes ont été blessées lors d'une attaque sur Rab El Thalathine.

Plus tôt, le ministère de la Santé avait rapporté que 17 personnes avaient été blessées lors d'une attaque militaire israélienne sur la ville d'Abbasiya, dont un enfant et deux adolescents. Des images sur les réseaux sociaux montraient un véhicule calciné au milieu de la circulation et une moto gisant sur la route. Des sources de sécurité ont déclaré qu'Israël avait visé un homme à moto, mais qu'il avait survécu.

Le Hezbollah lance des contre-attaques

L'armée israélienne a déclaré avoir attaqué des structures militaires du Hezbollah dans les zones de Rab El Thalathine, Blida et Nakura dans le sud du Liban. Un lanceur de missiles sol-air a été détruit dans la région autour de la ville libanaise de Hula.

En réponse à l'attaque à Abbasiya, le Hezbollah a tiré des roquettes Katyusha sur Kiryat Shmona en Israël du Nord, selon ses propres déclarations. La milice chiite a également revendiqué des attaques sur d'autres cibles israéliennes.

L'armée israélienne a été engagée presque quotidiennement dans des bombardements avec la milice du Hezbollah au Liban depuis le début de la guerre à Gaza. Les deux sont liés à

