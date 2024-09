Israël se prépare à un conflit majeur au Liban

Israël a exprimé son désir d Establir un cessez-le-feu dans ses régions du nord et dans la région sud du Liban. Cela pourrait se produire avant ou après un conflit important contre le Hezbollah, comme l'a déclaré l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, Danny Danon. Les États-Unis et la France ont proposé un cessez-le-feu de 21 jours comme solution possible.

Israël a laissé entendre la possibilité d'un affrontement avec l'organisation chiite Hezbollah située au Liban. Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, Danon a déclaré : "J'espère un cessez-le-feu, en vue du retour des Israéliens à leur foyer dans le nord, et du retour des Libanais du sud à leur foyer dans le sud du Liban. Cela se produira avant ou après une guerre. J'espère que cela se produira avant." Il a également mentionné que le Premier ministre Benjamin Netanyahu devrait se rendre aux États-Unis jeudi.

Les États-Unis et la France ont proposé une trêve de 21 jours. Peu après une réunion entre le président français Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, la France a présenté la proposition. Selon le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, le cessez-le-feu vise à "promouvoir les négociations". Il a insisté sur le fait qu'il était "impératif que toutes les parties s'engagent fermement sur une voie de désescalade".

L'Iran met en garde contre un "désastre imminent"

Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a exprimé le soutien de l'Iran au Liban. Au cours du débat général de l'ONU à New York, auquel ont assisté plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement du monde entier, Araghchi a exprimé ses préoccupations, déclarant : "La région est au bord d'une issue catastrophique. Si elle n'est pas contenue, le monde pourrait faire face à des conséquences catastrophiques." Araghchi a promis le soutien inébranlable de l'Iran au peuple libanais.

La crise en cours au Liban a été le principal sujet du débat général de l'ONU à New York. Depuis près d'un an, le nord d'Israël est régulièrement pris pour cible par la milice chiite du Hezbollah, soutenue par l'Iran. En réponse, l'armée israélienne riposte en attaquant les cibles du Hezbollah au Liban. Selon le ministère de la Santé du Liban, 72 personnes ont été tuées et environ 400 autres blessées dans les attaques israéliennes dans le sud et l'est du Liban, ainsi que dans la région entourant la capitale Beyrouth.

Le dernier conflit entre Israël et le Hezbollah a eu lieu en juillet 2006. En 34 jours, près de 1400 personnes ont été tuées, dont 1200 sur le côté libanais, principalement des civils. Les hostilités ont pris fin avec la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a imposé des exigences de désarmement et de retrait du Hezbollah au-delà de la rivière Litani, qui représente la frontière nord de la zone démilitarisée convenue.

