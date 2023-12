Israël revient à la table des négociations sur les otages

Cette évolution marquerait un changement important depuis la reprise des opérations militaires israéliennes et l'arrêt des négociations officielles sur les otages.

Le chef politique du Hamas a rendu visite à l'Égypte, principal médiateur, mercredi, ce qui a renforcé les espoirs d'une nouvelle cessation des combats.

Le cadre général proposé par Israël prévoit à nouveau que les otages - y compris les femmes - soient libérés par étapes, l'objectif ultime étant que tous les otages de Gaza soient libérés.

La source a toutefois souligné qu'un accord n'était pas imminent et que la discussion des propositions marquait tout au plus le début des négociations. Il convient toutefois de noter qu'Israël semble revenir à la table des négociations.

LePremier ministre Benjamin Netanyahu et son gouvernement sont soumis à des pressions internes au sujet des otages, en particulier après que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont tué par erreur trois otages israéliens.

Une autre source au fait des discussions a déclaré qu'Israël avait proposé au Hamas, par l'intermédiaire du médiateur qatari, d'interrompre les combats pendant une semaine afin de permettre la libération des otages.

Axios a été le premier à rapporter qu'Israël proposait une pause d'une semaine dans les combats dans le cadre des négociations.

Cette annonce intervient alors qu'Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, est arrivé au Caire pour s'entretenir avec des responsables égyptiens des derniers développements du conflit entre Israël et Gaza, a indiqué le Hamas dans un communiqué publié mercredi sur Telegram.

Le Hamas est lui aussi soumis à une forte pression, et des responsables américains et israéliens ont déclaré qu'ils pensaient que la reprise des combats, et en particulier le ciblage du sud de Gaza par les forces de défense israéliennes, augmenterait la pression exercée sur le Hamas pour qu'il accepte un nouveau cessez-le-feu temporaire.

Le Hamas demande "plus de prisonniers lourds qu'auparavant", a déclaré un responsable israélien, en référence à la libération de femmes et d'adolescents palestiniens des prisons israéliennes en échange d'otages lors du dernier accord entre les deux parties.

L'accord conclu le mois dernier est le résultat de négociations laborieuses entre Israël, le Hamas et les États-Unis, le Qatar jouant un rôle majeur de médiateur. Commencé le 24 novembre, l'accord a été renouvelé deux fois avant de s'achever le vendredi 1er décembre.

Au cours de la première pause de sept jours, le Hamas devait libérer chaque jour au moins 10 otages israéliens enlevés le 7 octobre. La trêve a pris fin lorsque le Hamas a refusé de libérer les femmes otages restantes. Depuis lors, les responsables américains et qataris ont continué à discuter des moyens d'obtenir la libération d'autres otages.

Dans ce cadre, 80 Israéliens, dont certains ont la double nationalité, ont été libérés. En outre, un certain nombre de ressortissants étrangers - 23 citoyens thaïlandais, un Philippin et un citoyen ayant la double nationalité israélienne et russe - ont été libérés dans le cadre de négociations distinctes en dehors de la trêve.

De l'autre côté, 240 Palestiniens ont été libérés des prisons israéliennes, principalement des femmes et des mineurs, dont beaucoup avaient été détenus mais jamais inculpés.

