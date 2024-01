Israël retire une partie de ses troupes de Gaza, mais s'attend à ce que les combats se poursuivent jusqu'en 2024

L'annonce faite par les forces de défense israéliennes constitue le plus grand retrait connu de troupes du territoire depuis le début de la guerre contre le Hamas et intervient après que l'armée a déclaré qu'elle étendait ses opérations dans le centre et le sud de la bande de Gaza.

Les 551e et 14e brigades - composées de réservistes - retourneront à leurs familles et à la vie civile cette semaine, a indiqué l'IDF dans un communiqué.

La 828e brigade, qui forme les commandants d'escadrons, la 261e brigade, qui forme les officiers de l'armée, et la 460e brigade, qui forme le corps blindé, retourneront à leur entraînement programmé, a indiqué l'IDF.

Le communiqué précise que cette mesure devrait "alléger considérablement les charges économiques" et permettre aux troupes "de reprendre des forces pour les activités à venir au cours de l'année prochaine, car les combats vont se poursuivre et leurs services seront toujours nécessaires".

Lors d'un briefing dimanche, le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que le retour des réservistes visait à assurer "la planification et la préparation pour la suite de 2024... en comprenant que nous serons requis pour des tâches et des guerres supplémentaires tout au long de cette année." Les objectifs de la guerre "exigent des combats prolongés", a-t-il ajouté.

L'opération terrestre israélienne s'est déplacée vers le centre et le sud de la bande de Gaza, mais les combats se poursuivent dans le nord, où l'on estime que 52 à 65 % des structures ont été endommagées et que 46 000 unités d'habitation ont été complètement détruites, selon l'ONU.

La semaine dernière, les FDI ont étendu leurs opérations à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. L'Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRWA) a prévenu jeudi que plus de 150 000 personnes "n'ont nulle part où aller" après que les FDI ont averti les habitants de nombreuses parties du centre de Gaza qu'ils devaient quitter les lieux de toute urgence.

Israël cherche à détruire le Hamas après les attaques surprises du groupe militant palestinien qui, le 7 octobre, ont fait 1 200 morts en Israël, selon les autorités israéliennes, et à ramener les otages capturés par le Hamas.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré samedi que la guerre d'Israël à Gaza était à son "niveau le plus élevé et qu'elle se poursuivrait pendant des mois", selon la radio de l'armée israélienne.

De hauts responsables américains ont déclaré à CNN début décembre qu'ils s'attendaient à ce que la phase actuelle de l'opération terrestre israélienne visant l'extrémité sud de la bande de Gaza dure plusieurs semaines avant qu'elle ne passe, peut-être d'ici janvier, à une stratégie de moindre intensité, hyperlocalisée, ciblant étroitement des militants et des dirigeants spécifiques du Hamas.

L'administration Biden a prévenu Israël qu'il ne pouvait pas reproduire le type de tactique dévastatrice qu'il a utilisé dans le nord et qu'il devait faire plus pour limiter les pertes civiles.

Plus de 21 000 personnes ont été tuées dans l'enclave au cours de l'offensive israélienne, selon le ministère de la santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

