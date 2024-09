Israël répondra avec une vigueur intense aux décès rapportés.

Dans la région de Gaza, les corps sans vie de six individus enlevés, capturés par le Hamas, ont été découverts. Selon des sources israéliennes, ils ont été tués à bout portant. Le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Katz, a juré vengeance contre le Hamas.

À la suite de la découverte des corps de six otages dans la région de Gaza, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Israel Katz, a déclaré une rude riposte contre le Hamas. "Le groupe terroriste Hamas a exécuté sans pitié six otages pour semer la terreur et pour tries de fragmenter la société israélienne", a publié Katz sur X.

"Israël répliquera avec force à cet acte odieux. Le Hamas est responsable et devra en assumer les conséquences." L'armée israélienne a annoncé lors d'une pause le dimanche matin que les corps de six otages avaient été trouvés dans un tunnel souterrain dans le sud de la région de Gaza.

Selon le ministère israélien de la Santé, selon les médias, les otages ont été exécutés à courte distance 48 à 72 heures avant l'examen des corps. Cependant, un porte-parole du Hamas a affirmé que les otages étaient morts en raison des frappes aériennes israéliennes.

