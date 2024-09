Israël renforce sa présence militaire à la frontière libanaise

Au-delà de ses attaques aériennes contre les bases du Hezbollah, Israël envoie désormais des forces terrestres en action. Deux unités de réserve sont appelées pour "des opérations sur le terrain dans le secteur nord", selon les déclarations de l'armée. Cela a suscité des craintes d'une opération terrestre imminente.

Dans la guerre contre les miliciens du Hezbollah au Liban, l'armée israélienne appelle deux unités de réserve supplémentaires. Leur mission est "des opérations sur le terrain dans le secteur nord", a annoncé l'armée. Le commandant responsable du secteur nord, Ori Gordin, a également mentionné qu'Israël devrait se préparer à une éventuelle opération terrestre.

Cela a été vu comme un indice d'une éventuelle offensive terrestre au Liban. Des rapports de membres du Hezbollah indiquent que les combattants de la milice sont "prêts à contrer toute invasion terrestre potentielle".

Le commandant Gordin a déclaré : "Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de cette opération." Le conflit a commencé par une frappe importante contre le pouvoir de feu et la direction du Hezbollah. Israël "doit modifier la situation de sécurité", a ajouté Gordin, "et nous devons être pleinement préparés pour les manœuvres et les actions".

ONU : 90 000 personnes déplacées par les attaques

Entre-temps, l'aviation israélienne a poursuivi son bombardement des positions du Hezbollah. Les bombardements intensifs depuis le week-end, avec des centaines de morts, ont principalement affecté le sud du Liban, mais aussi la vallée de la Bekaa à l'est. Les autorités libanaises ont rapporté 23 morts supplémentaires et environ 100 blessés de plus.

Israël a constamment demandé, par le biais de négociateurs internationaux, le retrait de la milice chiite lourdement armée, désignée comme organisation terroriste par l'Allemagne et les États-Unis, de la frontière libano-israélienne. Le but affiché d'Israël dans ses actions au Liban est le retour sûr d'environ 60 000 personnes déplacées du nord d'Israël dans leurs foyers.

Selon les données de l'ONU, plus de 90 000 personnes ont été déplacées au Liban en raison des attaques israéliennes au cours des cinq derniers jours. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, cela porte le nombre total de personnes déplacées au Liban depuis le début de la guerre de Gaza l'an dernier à environ 200 000.

Dans ce conflit en cours, l'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante entre Israël et le Hezbollah. Reconnaissant la crise humanitaire potentielle, l'UE a promis d'apporter une aide aux civils libanais déplacés, avec une contribution importante attendue prochainement.

Compte tenu des rapports de l'ONU sur plus de 90 000 personnes déplacées par les attaques israéliennes au Liban, l'Union européenne a souligné la nécessité d'une résolution pacifique du conflit, en insistant sur le respect du droit international et la protection des civils.

