Israël reconnaît la proposition de trêve <unk> Le Hamas avance dans ses actions

Si Hamas et ses dirigeants tiennent réellement à la population palestinienne qu'ils prétendent représenter, ils devraient accepter cet accord et établir un plan clair pour sa mise en œuvre, a suggéré Blinken. La mise en œuvre de cet accord actuellement sur la table est la "plus rapide, la plus puissante et la plus réussie" manière d'atténuer la grave détresse que les Palestiniens subissent en raison de l'attaque de Hamas du 7 octobre et du conflit subséquent.

Après sa rencontre avec Blinken, le bureau de Netanyahu a révélé son intention de sécuriser "le plus grand nombre possible de otages vivants" lors de la première phase du plan de cessez-le-feu.

Avant de rencontrer Netanyahu, Blinken avait consulté le président israélien Isaac Herzog. Il a exhorté les deux parties à ne pas manquer cette "possibilité finale" de cessez-le-feu. "C'est un moment critique", a-t-il déclaré, "peut-être le meilleur, peut-être le dernier pour un cessez-le-feu et la libération des otages".

Blinken est arrivé en Israël un dimanche. Cela marque son neuvième voyage dans la région depuis l'attaque de Hamas contre Israël et le conflit subséquent dans la ceinture de Gaza il y a dix mois. Mardi, il se rendra en Égypte, et un voyage au Qatar est prévu peu après.

Blinken souhaite un accord rapide dans les pourparlers en cours, qui ont repris jeudi et vendredi à Doha et devraient se poursuivre cette semaine au Caire. Netanyahu a garanti à Blinken la participation d'une équipe de négociation de haut niveau dans les tours à venir pour essayer de conclure ce processus, a révélé Blinken.

Les États-Unis ont soumis une nouvelle proposition de compromis aux parties en guerre, Israël et Hamas, quelques jours plus tôt. Une déclaration conjointe des médiateurs, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, a déclaré que la proposition comblait "les différences restantes".

Au cours du week-end, le président Biden a déclaré que les parties étaient plus proches d'un accord qu'elles ne l'avaient jamais été. Dimanche, il a réitéré que les négociations se poursuivaient. "Nous ne nous rendons pas", a-t-il déclaré, "un accord est toujours possible". Les négociateurs israéliens ont fait preuve d'un "optimisme prudent" à la suite de la première ronde de pourparlers.

Hamas, qui n'a pas participé aux pourparlers de Doha, a décrit les déclarations sur un accord imminent comme une "illusion". Au lieu de cela, ils l'ont qualifié de "dictat américain".

Le conflit dans la ceinture de Gaza a été déclenché par une attaque de grande envergure de Hamas contre Israël le 7 octobre. Selon les rapports israéliens, 1198 personnes ont été tuées et 251 personnes ont été enlevées dans la ceinture de Gaza. Depuis, Israël a mené des opérations militaires de grande envergure dans la ceinture de Gaza. Selon les chiffres du ministère de la Santé contrôlé par Hamas, qui ne peuvent pas être vérifiés indépendamment, plus de 40 000 personnes ont été tuées jusqu'à présent.

La visite de Blinken a été marquée par de nouvelles violences : Hamas et l'organisation islamique Jihad, qui lui est affiliée, ont revendiqué la responsabilité d'une attaque ratée à Tel-Aviv dimanche soir. Les deux groupes ont menacé Israël de nouvelles attaques. Un individu a été tué et un autre blessé dans l'explosion. Selon le porte-parole du gouvernement David Mencer, l'auteur de l'explosion a fait exploser l'engin explosif avant d'atteindre une zone résidentielle bondée.

L'armée israélienne a annoncé lundi que ses soldats opéraient dans le sud et le centre de la ceinture de Gaza. L'aviation avait frappé "plus de 45 cibles terroristes" dans les territoires palestiniens au cours des 24 dernières heures. Plus tard, l'armée a déclaré qu'elle avait "étendu" ses opérations à Khan Yunis et en dehors de Deir el-Balah. Des sources médicales ont déclaré à l'agence de presse AFP qu'une frappe aérienne à l'ouest de Khan Yunis avait tué un enfant et blessé plusieurs femmes.

During Blinken's visit to Israel, tensions continued to rise in the Gaza Strip with a failed attack claimed by Hamas and Islamic Jihad. This occurred just two days after the Israeli military had conducted extensive operations in the region, resulting in the death of a child and injuring several women in Khan Yunis.

Blinken's mission to the region has been ongoing since Hamas launched a large-scale attack on the Gaza Strip ten months ago, causing significant loss of life and abductions, as reported by Israeli sources.

Lire aussi: