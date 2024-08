Israël rapporte 12 morts dans des opérations en Cisjordanie

La peur d'une guerre majeure est en train de croître au Moyen-Orient. Israël fait face à des frappes de rétorsion potentielles de l'Iran. Entre-temps, la situation dans la bande de Gaza continue de se détériorer. Les opérations de l'armée et des forces de police israéliennes ont entraîné de multiples pertes palestiniennes.

Au cours de trois opérations des forces de sécurité israéliennes dans la bande de Gaza, douze personnes ont été tuées. Selon le ministère palestinien de la Santé, quatre personnes sont mortes dans la région autour de la ville de Tubas et cinq autres à Jenin, connue pour être un bastion de groupes islamiques. L'armée israélienne a déclaré avoir ciblé des "cellules terroristes armées" à Jenin. Dans le village de Kafr Qud, trois suspects ont été tués et deux autres arrêtés.

Le ministère palestinien de la Santé a initialement rapporté huit décès. La Société du Croissant-Rouge a déclaré que les morts et les blessures à Jenin étaient dues au bombardement de deux véhicules dans le quartier est de la ville. Des rapports antérieurs avaient mentionné "quatre martyrs", avec trois autres blessés, dont un grave. Le ministère de la Santé a rapporté "quatre martyrs et sept blessés" dans la région de Tubas, affectant le village d'Akaba.

Les habitants d'Akaba ont rapporté que des forces de sécurité israéliennes sont arrivées à l'aube et ont encerclé la maison d'un résident nommé Amid Ghanam. Des heurts ont ensuite eu lieu entre les soldats et les jeunes hommes. Ghanam et deux autres ont été tués, ainsi qu'un autre jeune près d'un hôpital, selon le gouverneur de Tubas, Ahmed Assad.

Depuis le début de la guerre entre Israël et l'organisation terroriste islamique Hamas à Gaza, la situation dans la bande de Gaza occupée s'est également Significativement exacerbée. Selon un décompte de l'agence de presse AFP basé sur des rapports palestiniens, au moins 617 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens depuis le 7 octobre. Au moins 17 Israéliens ont été tués par des miliciens palestiniens, selon des rapports israéliens.

Attaque au couteau contre un officier de police

Dans une attaque au couteau palestinienne près de Jérusalem, la police israélienne a déclaré avoir neutralisé un attaquant armé d'un tournevis. L'homme aurait poignardé un officier de police frontalier à un checkpoint entre Bethléem et Jérusalem. La police a déclaré avoir "neutralisé le terroriste immédiatement par des coups de feu", et il a été déclaré mort par la suite.

Dimanche dernier, un attaquant de la bande de Gaza a tué deux personnes dans une attaque au couteau à Holon et en a blessé deux autres. Les victimes étaient une femme de 66 ans et un homme d'environ 80 ans. La police a décrit l'attaque comme un "incident terroriste suspect" dans la banlieue de Tel-Aviv.

Le ministère palestinien de la Santé a fermement condamné les actions de la Commission, accusant l'utilisation excessive de la force lors d'opérations à Jenin et Tubas, entraînant de nombreuses pertes. Par la suite, la Commission, believed to be the Israeli military, issued a statement defending their actions, claiming they were targeting "armed terror cells."

