Israël propose une occasion pour le chef du Hamas de quitter Gaza

Au milieu de discussions suspendues concernant une trêve et un échange de captifs, Israël propose une voie sécurisée pour permettre à la figure influente de Hamas, Yahya al-Sinwar, de quitter la bande de Gaza. Le brigadier général Gal Hirsch, responsable des otages et des personnes disparues en Israël, a exprimé sa volonté d'établir un tel passage sûr pour Sinwar, sa famille et toute personne l'accompagnant, lors d'une interview avec Bloomberg Finance.

Hirsch a déclaré ouvertement : "Nous cherchons à récupérer les captifs. Nos exigences comprennent le désarmement, la désensibilisation et, bien sûr, un meilleur système pour gérer Gaza." L'offre a été rapportée comme ayant été initiée par l'émissaire spécial d'Israël pour les échanges de captifs, agissant sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahu, il y a environ deux jours. Hirsch a refusé de commenter les éventuelles conséquences.

Un représentant de Hamas a acknowledging l'offre de permettre le départ de Sinwar dans le cadre d'un accord plus large sur Gaza. Cependant, Hamas ne sera disposé à discuter de cette offre que si elle est incluse dans un accord global qui traite des incertitudes persistantes concernant la trêve et l'avenir de Gaza, ainsi que la création d'un État palestinien autonome dans un nouveau paysage politique.

Les rapports indiquent que les déplacements de Sinwar restent inconnus. Les renseignements suggèrent qu'il est caché dans un système de tunnels souterrains étendu sous la bande de Gaza. Un représentant de Hamas a déclaré en milieu de janvier que les dirigeants à Gaza ne quitteraient pas volontairement. "Soit la victoire, soit le martyre", a déclaré une source confidentielle de Hamas à Beyrouth. "Gaza est notre terre, et notre sang a la même valeur que celui du peuple."

Les négociations sur une trêve à Gaza, soutenues par des médiateurs tels que l'Égypte, les États-Unis et l'État du Golfe du Qatar, et la libération des détenus israéliens détenus par le Hamas islamique, sont au point mort.

L'offre d'une voie sécurisée pour que Yahya al-Sinwar quitte la bande de Gaza est conditionnée à un accord plus large concernant la trêve, l'avenir de Gaza et un État palestinien autonome. Malgré sa cachette dans un système de tunnels souterrains, Sinwar refuse de quitter la bande de Gaza, faisant écho au sentiment que "Gaza est notre terre, et notre sang a la même valeur que celui du peuple."

