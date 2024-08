Israël propose un nouveau plan pour la route de Philadelphie, adressé au Hamas

La proposition récente d'Israël, qui présente une disposition des lieux prévus pour les forces israéliennes, indique une diminution des troupes et des postes militaires le long de la zone stratégique frontière avec l'Égypte, selon une source israélienne. Les négociateurs égyptiens avaient précédemment rejeté la carte israélienne et refusé de la transmettre à Hamas, la qualifiant d'inviable.

Le corridor de Philadelphie, une bande de terre de 14 kilomètres (8,7 miles) dans le sud de la bande de Gaza le long de la frontière égyptienne, est une zone contestée où l'armée israélienne assure actuellement la surveillance.

La présence de forces israéliennes dans le corridor de Philadelphie pendant la première phase d'un accord de cessez-le-feu a été un point de désaccord important entre Israël et Hamas. Tandis qu'Israël insiste pour conserver la juridiction sur le secteur frontalier, Hamas a appelé au retrait des troupes israéliennes de la zone.

La réaction de Hamas à la nouvelle proposition influencera si oui ou non ils enverront des délégués à la sommet prévu au Caire dimanche. Si ils participent, les deux parties pourraient entamer de véritables discussions - avec leurs délégations respectives dans des salles séparées, et des médiateurs égyptiens et qatariens naviguant entre les deux.

La nouvelle proposition découle d'une réunion prolongée entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son équipe de négociation jeudi. During this meeting, Netanyahu agreed to a reduction in troop numbers, following a conversation with le président américain Joe Biden, qui a exhorté Netanyahu à faire preuve de plus de souplesse sur le corridor de Philadelphie.

La diminution des troupes et des postes militaires israéliens le long du corridor de Philadelphie, telle que suggérée dans la proposition récente, pourrait avoir des implications politiques pour la région. Hamas, en réponse à cette proposition, a exprimé son désir de voir les forces israéliennes se retirer complètement de la zone.

