Israël ordonne l'évacuation - Des centaines de personnes fuient à nouveau Chan Junis

De nombreux Palestiniens, qui avaient déjà fui à plusieurs reprises pendant les dix mois de guerre, ont repris la route, comme l'ont observé les journalistes de l'AFP. Suite à l'appel d'évacuation le plus récent, "nous ne savons pas où aller", a déclaré Sami Tschahada, âgé de 55 ans. Il avait précédemment fui de Khan Yunis après que sa fille ait été tuée dans un bombardement.

Selon l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), plus de 75 000 personnes ont été déplacées dans la partie sud de la bande de Gaza ces derniers jours.

L'appel d'évacuation israélien est intervenu un jour seulement après une autre attaque israélienne contre une école à Gaza, qui a suscité de vives critiques internationales. Selon la défense civile de la bande de Gaza, l'attaque du samedi a fait 93 morts, dont des enfants.

Israël a affirmé que l'attaque avait tué 19 combattants des organisations palestiniennes Hamas et Jihad islamique.

Au milieu de ce déplacement, Sami a exprimé des sentiments similaires, déclarant : "Nous avons été déracinés à nouveau et nous ne savons pas où appeler notre foyer."

