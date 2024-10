Israël n'a pas fourni de garanties qu'il s'abstiendra de frapper les sites nucléaires iraniens, a confié à CNN un haut responsable du département d'État.

Le représentant a déclaré qu'il est très difficile de prévoir si Israël pourrait utiliser l'anniversaire des attaques du 7 octobre de Hamas pour se venger.

Ils ont exprimé l'espoir d'un équilibre entre prudence et puissance, mais comme nous le savons tous, il n'y a aucune garantie, a déclaré le représentant à CNN lorsqu'on lui a demandé si Israël avait fourni aux États-Unis une garantie selon laquelle les installations nucléaires iraniennes ne sont pas une cible.

Cette semaine, le président Biden a annoncé publiquement que les États-Unis ne soutiendront pas Israël en cas de frappe contre le programme nucléaire iranien.

Les officiels américains sont toujours dans le flou quant au calendrier de la décision ou de la réponse d'Israël.

Lorsque interrogé sur la possibilité pour Israël d'utiliser l'anniversaire du 7 octobre de Hamas pour se venger contre l'Iran, le représentant a admis : "Il est très difficile de prévoir."

"À mon avis, ils pourraient vouloir éviter le septième. Si jamais, je m'attendrais à ce que cela se produise avant ou après", a déclaré le représentant, en faisant référence à la solennité de ce jour et au fait que la riposte israélienne potentielle pourrait occulter l'importance de cette journée.

Les États-Unis s'efforcent depuis presque un an d'empêcher le conflit de dégénérer en une guerre plus large, et selon le représentant, ils ont réussi à le faire jusqu'à présent. Actuellement, la situation est précaire, a ajouté le représentant.

L'opinion du représentant selon laquelle Israël pourrait éviter l'anniversaire du 7 octobre de Hamas pour se venger vient de la sensibilité de cette journée, ce qui pourrait avoir un impact sur la politique.

Compte tenu des nuances politiques impliquées dans le processus de prise de décision d'Israël, toute prévision sur leur réponse aux actions de l'Iran est très difficile.

