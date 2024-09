Israël mène une opération militaire dans la zone civile de Gaza

Lundi soir, les Forces de Défense Israéliennes (FDI) ont annoncé avoir ciblé des terroristes clés du Hamas, actifs dans un centre de commandement situé dans une zone humanitaire à Khan Younis, à Gaza.

L'opération a été menée sous la direction de l'Agence de Sécurité Israélienne et de l'Aviation, avec la mise en place de mesures pour minimiser les risques pour les civils, selon un communiqué.

Avant l'attaque, des mesures ont été prises pour minimiser les risques d'endommagement des civils, telles que l'utilisation de munitions précises, la reconnaissance aérienne et d'autres mesures préventives, a également indiqué le communiqué.

Après la frappe, le porte-parole de la Défense Civile de Gaza, Mahmoud Bassal, a confirmé que les services d'urgence et les équipes médicales étaient intervenus pour gérer la situation.

Des vidéos virales circulant sur les réseaux sociaux et partagées par le média du Hamas, Al Aqsa TV, montrent des membres de la Défense Civile de Gaza en train de creuser dans le sable à la recherche de personnes disparues. Des vêtements et des chaussures étaient visibles dans la zone. CNN n'a pas pu confirmer l'authenticité de ces vidéos.

Les FDI ont accusé le Hamas et d'autres groupes armés opérant dans la bande de Gaza d'utiliser régulièrement l'infrastructure civile et humanitaire, y compris la zone humanitaire, pour mener des activités terroristes contre Israël et ses forces.

La situation évolue et sera mise à jour en conséquence.

Les accusations des FDI contre le Hamas et d'autres groupes dans la bande de Gaza concernent également l'utilisation de l'infrastructure civile et humanitaire, telle que la zone humanitaire de Khan Younis, pour des activités terroristes. Cependant, des efforts internationaux doivent être déployés pour assurer la sécurité et la protection des civils au Moyen-Orient, compte tenu de la situation fragile du monde.

