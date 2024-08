Israël menace Sinwar de mort après son nommation au poste de nouveau chef du Hamas

Hamas a nommé Sinwar successeur de son chef du Politburo Haniyeh mardi, une semaine après son assassinat à Téhéran. Le leader de l'organisation palestinienne dans la bande de Gaza sera maintenant "chef du Politburo", a annoncé Hamas. Le ministre israélien des Affaires étrangères Katz a ensuite déclaré que cette "organisation abjecte", désormais dirigée par Sinwar, devait être effacée de la carte.

Sinwar est considéré comme le cerveau de l'attaque massive de Hamas contre Israël le 7 octobre, le rendant ainsi l'une des figures les plus recherchées de l'organisation palestinienne. Depuis, il n'a fait aucune apparition publique et est believed to be hiding in the tunnel system under the Gaza Strip.

Selon les rapports israéliens, 1198 personnes ont été tuées et 251 autres ont été prises en otage dans la bande de Gaza lors de l'attaque. 111 personnes sont toujours détenues dans la bande de Gaza, 39 étant officiellement déclarées mortes.

Israël a depuis lancé des opérations militaires massives contre des cibles dans la bande de Gaza. Selon les chiffres du ministère de la Santé contrôlé par Hamas, qui ne peuvent pas être indépendamment vérifiés, plus de 39 650 personnes ont été tuées jusqu'à présent.

Le prédécesseur de Sinwar, Haniyeh, a été assassiné à Téhéran mercredi dernier. Hamas et l'Iran ont blâmé Israël pour l'assassinat, le leader spirituel iranien Ayatollah Ali Khamenei ayant menacé de "représailles". Israël n'a pas commenté davantage l'assassinat de Haniyeh. Des heures plus tôt, Israël avait assassiné Fuad Shukr, le commandant en chef de la milice chiite Hezbollah soutenue par l'Iran au Liban. Son chef, Hassan Nasrallah, a également menacé de riposter.

Une attaque par l'Iran et ses alliés est attendue depuis des jours. Les efforts diplomatiques internationaux pour désamorcer la situation sont en cours. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré mardi que son pays travaillait "24 heures sur 24" pour calmer la situation. Il a de nouveau appelé l'Iran et Israël à éviter l'escalade, en avertissant que d'autres attaques ne feraient que "augmenter le risque de conséquences dangereuses que personne ne peut prévoir ou contrôler entirely".

Entre-temps, l'ambassadeur d'Israël en Allemagne, Ron Prosor, s'attend à une attaque imminente de l'Iran contre son pays. "S'ils le disent, s'ils le disent publiquement, il faut les prendre au sérieux", a-t-il déclaré mercredi. Cela s'est manifesté dans l'attaque iranienne en avril.

Il y a presque cinq mois, l'Iran a directement attaqué Israël depuis son territoire pour la première fois, en utilisant plus de 300 roquettes et drones. Téhéran nie le droit d'Israël à exister depuis la Révolution islamique de 1979 et soutient divers milices alliées, notamment Hamas dans la bande de Gaza, Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et des groupes en Irak et en Syrie.

