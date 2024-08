Israël menace de tuer le chef du Hamas Sinwar

Dans une déclaration, Halevi a déclaré au sujet de Sinwar : "Nous allons intensifier nos efforts pour le trouver, l'attaquer et contraindre la direction de Hamas à remplacer à nouveau le chef du bureau politique."

Précédemment, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Israel Katz, avait exprimé une opinion similaire : la nomination de Sinwar comme successeur de Haniyya à la tête de Hamas était "une autre raison pressante de l'éliminer rapidement". Cette "organisation exécrable", désormais dirigée par Sinwar, doit être rayée de la carte.

Le Hamas a nommé Sinwar comme successeur de Haniyya, qui a été tué à Téhéran, mardi, environ une semaine après sa mort. Le chef de l'organisation palestinienne dans la bande de Gaza sera désormais "chef du bureau politique", a annoncé Hamas.

Sinwar est considéré comme le cerveau de l'importante attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre, ce qui en fait l'une des figures les plus recherchées de l'organisation palestinienne. Depuis lors, il n'est pas apparu en public et est believed to be dans le système de tunnels sous la bande de Gaza.

Selon les rapports israéliens, 1 198 personnes ont été tuées et 251 autres ont été prises en otage dans la bande de Gaza lors de l'attaque. Israël a depuis lancé de vastes opérations militaires contre des cibles dans la bande de Gaza. Selon les chiffres du ministère de la Santé contrôlé par Hamas, qui ne peuvent pas être indépendamment vérifiés, plus de 39 600 personnes ont été tuées jusqu'à présent.

Cependant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé sa confiance à Tel-Aviv devant de nouveaux recrues. "Je sais que les citoyens d'Israël sont préoccupés, et je vous demande de faire preuve de patience et de retenue. Nous sommes prêts à la fois défensivement et offensivement. Nous frappons nos ennemis et sommes déterminés à nous défendre", a-t-il assuré. Israël se dirige vers la victoire.

Le prédécesseur de Haniyya, Haniyya, a été tué à Téhéran dans les premières heures du dernier mercredi. Hamas et l'Iran ont blâmé Israël pour la mort, avec le leader spirituel iranien Ayatollah Ali Khamenei menaçant de "vengeance". Israël n'a pas fait d'autres commentaires sur la mort de Haniyya. Quelques heures plus tôt, Israël avait tué Fuad Shukr, le commandant en chef de la milice chiite Hezbollah soutenue par Téhéran au Liban. Son chef, Hassan Nasrallah, a également menacé de riposter.

Almost cinq mois plus tôt, l'Iran a directement attaqué Israël depuis son territoire pour la première fois avec plus de 300 roquettes et drones. Téhéran nie le droit d'Israël à exister depuis la Révolution islamique en 1979 et soutient divers groupes affiliés, notamment Hamas dans la bande de Gaza, Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et des groupes en Iraq et en Syrie.

Une nouvelle attaque de l'Iran et de ses alliés est attendue depuis des jours. Les efforts diplomatiques internationaux pour désamorcer la situation sont en cours.

Le président français Emmanuel Macron a exhorté son homologue iranien lors d'un appel téléphonique mercredi à "faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une nouvelle escalade militaire" qui "nuirait aux intérêts de personne, y compris ceux de l'Iran, et mettrait gravement en danger la stabilité de la région". L'Iran doit également "inciter les acteurs déstabilisateurs qu'il soutient à exercer la plus grande retenue pour éviter un embrasement", a déclaré Macron, selon son bureau.

Le président français a appelé son collègue iranien à éviter un "cycle de représailles" - une demande qu'il a répétée lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre israélien Netanyahu, selon des sources parisiennes.

Le président iranien Peseschkian a appelé quant à lui à mettre fin au soutien occidental à Israël. "Si les États-Unis et les pays occidentaux veulent prévenir la guerre et l'instabilité dans la région, ils doivent immédiatement cesser de vendre des armes et de soutenir le régime sioniste", a déclaré Peseschkian lors d'un appel téléphonique avec Macron, selon son site Web.

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a déclaré qu'Israël était entièrement responsable de la mort de Haniyya. Cet "act odieux" ne sert qu'à escalader les tensions et pourrait conduire à un conflit plus large qui "pourrait affecter toute la région", a déclaré Mamadou Tangara, ministre des Affaires étrangères du Gambie, qui détient actuellement la présidence de l'OCI.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a cependant exprimé l'optimisme quant à un cessez-le-feu et à la libération des otages détenus par Hamas, malgré l'escalade actuelle du conflit. Un accord est "plus proche que jamais", a-t-il déclaré mercredi. Les États-Unis continuent de s'engager dans une "diplomatie intensive" pour prévenir l'escalade.

L'Union européenne, dans un communiqué, a exprimé sa préoccupation quant à l'escalade des tensions entre Israël et les groupes palestiniens, appelant à un désamorçage et au respect du droit international.

