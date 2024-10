Israël lance une opération terrestre restreinte au Liban

Les forces armées israéliennes ont lancé une opération terrestre baptisée "Frappe du Nord" contre le Hezbollah dans le sud du Liban, en accord avec les informations en provenance des États-Unis. Cette opération vise à éliminer l'infrastructure terroriste du Hezbollah dans plusieurs villages frontaliers.

Selon les informations rapportées hier soir, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont lancé cette opération terrestre "concentrée et ciblée" contre le Hezbollah, un groupe lié à l'Iran. Cette opération est soutenue par des frappes aériennes et de l'artillerie, et a débuté quelques heures plus tôt. Les FDI ciblent "les sites terroristes et l'infrastructure du Hezbollah" situés dans des villages proches de la frontière israélienne.

Selon le diffuseur israélien Kan, la cible principale de cette offensive est les installations des unités d'élite du Hezbollah. Il est important de noter que cette opération ne vise pas à conquérir des territoires, mais à détruire des cibles militaires clés.

Les habitants de la ville frontalière libanaise d'Aita al-Shaab ont rapporté des tirs d'artillerie intenses et des bruits d'hélicoptères et de drones. Selon les sources militaires israéliennes, l'opération "Frappe du Nord" se poursuivra en fonction des circonstances.

Établissement d'une zone tampon militaire

Précédemment, l'armée israélienne a annoncé l'établissement d'une "zone tampon militaire" dans trois zones frontalières du nord d'Israël, affectant les régions autour de Metula, Misgav Am et Kfar Giladi. L'entrée dans cette zone est interdite, selon le communiqué militaire.

Simultanément, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a confirmé que l'État d'Israël avait lancé des opérations terrestres "limitées" contre le militia du Hezbollah au Liban. Il a mentionné que l'État d'Israël s'engage actuellement dans des "opérations limitées" contre l'infrastructure du Hezbollah située près de la frontière.

Retrait de l'armée libanaise

Avant le lancement de l'opération terrestre israélienne, l'armée libanaise a retiré ses soldats de la frontière, selon des sources militaires. Certains soldats ont été déplacés loin de la fameuse "Ligne Bleue". L'armée régulière libanaise est sous-financée et manque de ressources. Le matériel est obsolète et les approvisionnements en nourriture sont parfois insuffisants. Certains experts estiment que l'armée ne fonctionne que grâce à l'aide militaire des États-Unis, qui a totalisé plus de 3 milliards de dollars depuis 2006.

Près d'un an après l'éclatement de la guerre dans la bande de Gaza suite à une attaque du Hamas contre Israël, l'armée israélienne a recentré son attention la semaine dernière vers le Liban et a depuis mené des frappes aériennes massives dans son pays voisin du nord. Ces frappes ciblent la direction, l'infrastructure et les dépôts d'armes du Hezbollah - tous soutenus par l'Iran - qui a ouvert un second front contre Israël avec des attaques régulières de roquettes suite à l'attaque du Hamas.

