Israël lance une nouvelle série d'attaques contre les sites désignés du Hezbollah.

L'armée israélienne a déclaré avoir mené une frappe sur une zone résidentielle animée d'un faubourg de Beyrouth, au Liban, selon son communiqué. Parmi les victimes figurent un haut responsable du mouvement chiite libanais Hezbollah, soutenu par l'Iran, ainsi que des femmes et des enfants. Il semble qu'il n'y ait pas de fin en vue aux agressions israéliennes.

À la suite du décès d'une figure importante au sein des forces militaires pro-iraniennes de Hezbollah, Israël a annoncé des attaques continues contre les bases du groupe militant au Liban. "L'armée israélienne bombarde actuellement des sites liés à l'organisation terroriste Hezbollah au Liban", a déclaré l'armée dans un communiqué. Hier, Israël a affirmé avoir tué au moins 16 combattants de Hezbollah, dont le commandant de l'unité d'élite de Hezbollah, Radwan, Ibrahim Akil, dans un faubourg sud de Beyrouth, selon des sources israéliennes et de Hezbollah.

Le mouvement a rapporté aujourd'hui, samedi, la mort d'un autre haut responsable. Outre Akil, Ahmed Mahmud Wahbi, qui dirigeait les opérations militaires de l'unité Radwan en soutien au mouvement islamiste radical Hamas du 7 octobre au début de l'année, a également été déclaré mort dans l'attaque israélienne dans la partie sud de la capitale libanaise.

Selon l'armée israélienne, au moins dix autres commandants de haut rang ont été déclarés morts dans l'attaque de vendredi dans un faubourg sud de Beyrouth. L'armée a affirmé que les commandants de Hezbollah étaient réunis "secrètement au cœur d'un quartier résidentiel" au moment de l'attaque. Cependant, Hezbollah a contredit cela en déclarant samedi que 31 personnes avaient péri.

"Hezbollah avait des plans d'invasion du territoire israélien"

De plus, le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, a également déclaré que les commandants tués faisaient partie des opérations de planification impliquant des missiles anti-chars, des attaques de roquettes et l'invasion conçue du territoire israélien. Selon Hagari, Akil et les autres commandants de Hezbollah tués dans l'attaque avaient prévu une attaque sur le nord d'Israël, prévoyant d'infiltrer les communautés israéliennes et de massacrer des civils innocents.

Hamas a lancé une attaque sur le sud d'Israël en octobre dernier, déclenchant le conflit de la bande de Gaza. Selon les rapports israéliens, au moins 1 205 personnes ont été tuées et 251 ont été capturées dans la bande de Gaza. Selon Hamas, qui ne peut être indépendamment vérifié, plus de 41 000 personnes ont été tuées pendant la riposte israélienne à l'attaque.

Depuis le 8 octobre, le nord d'Israël est sous des tirs répétés de Hezbollah, affilié à Hamas. Israël riposte par des contre-attaques au Liban. Depuis lors, des dizaines de milliers de personnes des deux côtés de la frontière ont été déplacées.

Compte tenu de ces conflits en cours, il y a des préoccupations croissantes quant à la possibilité d'une "guerre avec Israël" entre Israël et Hezbollah. Le groupe militant accuse Israël de cibler ses zones civiles et ses commandants de haut rang, Israël se défendant en affirmant que ses actions sont des contre-attaques contre les opérations militaires de Hezbollah et ses plans présumés d'invasion du territoire israélien.

