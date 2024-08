- Israël lance une campagne importante en Cisjordanie.

Opération militaire importante en Cisjordanie

Au cours de la nuit, l'armée israélienne a lancé une opération significative dans les régions annexées de Cisjordanie. Selon les communiqués militaires, des activités de lutte antiterroriste sont en cours à Jenin et à Tulkarem, connues pour leur forte concentration de militants palestiniens radicaux. Les sources d'information fiables suggèrent que l'armée déploie des unités d'infanterie importantes, des drones et des tireurs d'élite, démantèle l'infrastructure à l'aide de bulldozers et bloque tous les accès routiers à Jenin.

Deux personnes ont perdu la vie à Jenin, selon le ministère de la Santé de Ramallah, avec plusieurs autres blessées. Par la suite, Wafa, l'agence de presse palestinienne, a rapporté deux autres morts suite à une frappe de drone sur un camp de réfugiés près de Tubas, et trois autres morts suite à une frappe de drone sur un véhicule au sud de Jenin. Il n'est pas certain que les défunts étaient des militants palestiniens. L'armée a refusé de fournir des détails sur l'opération.

Les médias décrivent cette opération comme une campagne militaire de grande envergure, Al Jazeera la caractérisant comme la plus importante de ce type par l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie depuis 20 ans. Selon Al Jazeera, des Palestiniens ont attaqué des soldats avec des armes à feu et des explosifs dans le district de réfugiés de Tulkarem, Nur Shams, et des heurts ont eu lieu dans d'autres villes de Cisjordanie.

Jenin et Tulkarem sous siège

Wafa a rapporté qu'un grand nombre de véhicules militaires sont entrés à Jenin, et Al Jazeera a confirmé que la ville était complètement encerclée. Selon ynet, les forces de sécurité recherchaient des personnes wanted dans les quartiers de réfugiés de Jenin et Tulkarem.

Les médias israéliens et palestiniens ont révélé que les forces ont également entouré les hôpitaux des deux villes et obstrué l'accès des ambulances. L'armée contrôle l'entrée dans les bâtiments hospitaliers pour empêcher les militants de chercher refuge là-bas, selon ynet.

La situation en Cisjordanie s'est détériorée depuis le massacre de Hamas le 7 octobre 2023, marquant le début du conflit de Gaza. Depuis lors, plus de 620 Palestiniens ont perdu la vie dans des opérations militaires israéliennes, des conflits et des attaques extrémistes, selon les chiffres provisoires du ministère de la Santé de Ramallah.

Les incursions régulières de l'armée israélienne ont été un phénomène courant à Jenin et à Tulkarem. Lundi dernier, cinq personnes ont perdu la vie dans une frappe aérienne israélienne dans le quartier de réfugiés de Tulkarem, Nur Shams, selon le ministère de la Santé, dont la cible était des militants palestiniens, selon l'armée israélienne.

Amnesty International demande des sanctions de l'UE contre Israël

Le niveau de brutalité des colons israéliens contre les Palestiniens a considérablement augmenté depuis le massacre d'octobre. Amnesty International condamne fermement la politique de peuplement d'Israël et plaide pour des sanctions européennes sévères à l'approche de nouvelles délibérations de l'UE sur le conflit du Moyen-Orient.

Dans une lettre aux ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'UE et au représentant de l'UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, l'organisation des droits de l'homme a appelé à un embargo total sur les armes, à une restriction des investissements dans certaines entreprises et banques israéliennes, et à l'interdiction du commerce de biens originaires de colonies israéliennes dans les territoires occupés au sein de l'UE. L'occupation des territoires palestiniens est illégale et doit être mise fin immédiatement, comme l'a affirmé un arrêt de la Cour internationale de justice en juillet.

Attaque présumée de drone israélien au Liban

Alors que des heurts fréquents entre l'armée israélienne et des militants palestiniens ont lieu en Cisjordanie, des confrontations quasi quotidiennes avec le Hezbollah et d'autres groupes se produisent le long de la frontière libanaise, entraînant des pertes des deux côtés. Les agences de sécurité libanaises et la télévision Al-Manar, affiliée au Hezbollah, ont rapporté une attaque présumée de drone israélien sur un camion dans le nord du Liban, à environ 100 kilomètres de la frontière.

Des témoins ont rapporté des explosions, et le camion pourrait transporter des armes du Hezbollah, selon les rapports. Un individu a été blessé, selon le ministère de la Santé libanais. Le lieu est considéré comme un bastion du militia chiite Hezbollah. Israël n'a pas encore commenté l'incident.

Libération d'un otage après une longue recherche

Un rayon d'espoir est apparu dans le conflit au Moyen-Orient mardi avec la libération d'un otage détenu par le groupe islamiste Hamas par les forces spéciales israéliennes. Les soldats ont découvert Kaid Farhan Alkadi, sans surveillance, dans l'un des nombreux tunnels de Hamas sous la bande de Gaza, selon les communiqués militaires. Ils avaient prétendument cherché le système de tunnels souterrains pendant des jours, selon le Wall Street Journal, citant un représentant militaire. Le journal Haaretz a rapporté que Alkadi a entendu les soldats pendant l'opération et a réagi à eux.

Il s'agit de la première fois qu'une unité israélienne libère un otage vivant d'un tunnel de Hamas. Les sept otages Previously rescued were retrieved from houses in the Gaza Strip by military personnel at a significant cost.

Le libéré, un Bédouin de 52 ans, reçoit actuellement des soins médicaux et semble être en bonne santé, selon les déclarations israéliennes. Les proches l'ont décrit comme émacié après leur rencontre. Il aurait vu peu de lumière du jour dans le tunnel et aurait assisté à la mort d'un autre otage à ses côtés.

Les politiques israéliens et les proches ont exprimé leur joie à sa libération après 326 jours de captivité. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président Izchak Herzog ont parlé à Alkadi, qui aurait exhorté à continuer leurs efforts pour ramener les gens chez eux, travailler dur et ne jamais se reposer jusqu'à ce qu'ils soient revenus. Les otages ont souffert beaucoup, a-t-il noté, "vous ne pouvez pas imaginer".

Selon les déclarations israéliennes, Alkadi a été enlevé le 7 octobre d'un kibboutz situé près de la frontière de la bande de Gaza, où il servait de garde de sécurité. Les médias israéliens ont rapporté qu'il a 11 enfants.

Poursuite persistante d'un cessez-le-feu

Au total, des terroristes palestiniens ont enlevé plus de 250 personnes d'Israël dans la région côtière le 7 octobre de l'année dernière. Suite à la libération de plusieurs otages, Israël estime que Hamas détient encore 108 otages. Le nombre de survivants est incertain.

Au milieu des heurts persistants à Gaza, il n'y a aucun signe d'arrêt malgré les efforts mondiaux pour négocier une trêve et libérer les captifs restants. Selon les sources d'actualités israéliennes, une équipe israélienne se prépare à se rendre à Doha pour une autre ronde de pourparlers avec le Hamas. Le dialogue diplomatique, dirigé par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, est au point mort depuis un certain temps.

