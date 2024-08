- Israël lance une action militaire importante dans les territoires de Cisjordanie.

Hier soir, l'armée israélienne a lancé une opération d'envergure dans la Cisjordanie occupée. Les rapports indiquent que des opérations anti-terroristes sont en cours dans les centres urbains de Jénine et de Tulkarem, tous deux connus pour leur activité militante palestinienne. Les sources médiatiques suggèrent que les forces israéliennes utilisent des unités d'infanterie, des drones et des tireurs d'élite, ainsi que des bulldozers pour endommager les infrastructures et bloquer toutes les routes d'accès à Jénine.

Selon le ministère de la Santé à Ramallah, deux personnes ont été tuées par balles et plusieurs autres blessées à Jénine. Plus tard, l'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté deux autres décès dans une frappe de drone de l'armée israélienne sur un camp de réfugiés près de Tubas. Les identités des défunts restent inconnues. L'armée n'a pas divulgué de détails sur son opération.

Cette opération est considérée comme l'une des plus importantes menées par l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie depuis plus de deux décennies, selon "Al Jazeera". Les habitants palestiniens sont rapportés pour affronter les soldats israéliens avec des armes à feu et des explosifs dans le quartier de réfugiés de Nur Shams à Tulkarem. Des heurts ont également été signalés dans d'autres villes de Cisjordanie.

Selon Wafa, des forces militaires importantes ont pénétré à Jénine, tandis qu'Al Jazeera affirme que la ville est complètement isolée. Le site d'information israélien "ynet" révèle que des forces de sécurité cherchent des personnes wanted dans les quartiers de réfugiés à Jénine et à Tulkarem. Les hôpitaux des deux villes ont reportedly été cernés par l'armée, avec interdiction d'entrée pour les ambulances.

La situation tendue en Cisjordanie s'est aggravée depuis la massacre de Hamas du 7 octobre 2023, menant à la guerre de Gaza. Plus de 620 Palestiniens ont été tués depuis lors, selon des rapports non confirmés du ministère de la Santé de Ramallah, en raison des opérations militaires israéliennes, des conflits armés et des attaques d'extrémistes. Il y a également eu une augmentation des attaques contre les Palestiniens par les colons israéliens pendant cette période.

Des rencontres fréquentes avec l'armée israélienne ont lieu à Jénine et à Tulkarem. Il y a à peine une semaine, cinq personnes ont perdu la vie dans une frappe aérienne israélienne ciblant des militants palestiniens dans le quartier de réfugiés de Nur Shams à Tulkarem, selon le ministère de la Santé.

Lebanon reports suspected Israeli drone strike

Les heurts fréquents entre l'armée israélienne et les groupes palestiniens militants en Cisjordanie ont été remplacés par presque des confrontations quotidiennes avec le Hezbollah et d'autres organisations dans la zone frontalière avec le Liban, entraînant des pertes des deux côtés. Récemment, des sources de sécurité libanaises et Al-Manar, la chaîne de télévision affiliée au Hezbollah, ont rapporté une attaque possible de drone israélien sur un camion dans le nord-est du Liban, à environ 100 kilomètres de la frontière.

Les témoins affirment qu'il y a eu des explosions suite à l'attaque, possibly à cause du transport d'armes pour le Hezbollah. Un individu a été blessé, selon le ministère de la Santé libanais. La région est connue pour être un bastion du Hezbollah chiite. Israël n'a pas encore fait de déclaration à ce sujet.

Une opération de sauvetage dans le Moyen-Orient

Au milieu de la violence persistante au Moyen-Orient, il y a eu un éclair d'espoir mardi avec le sauvetage réussi d'un otage détenu par le Hamas islamique par les forces spéciales israéliennes. Les soldats ont localisé Kaid Farhan Alkadi dans l'un des nombreux tunnels souterrains du Hamas dans la bande de Gaza. Ils avaient reportedly passé plusieurs jours à explorer le système de tunnels, comme le rapporte le Wall Street Journal en citant un représentant militaire israélien. "Nous avons exercé une extrême prudence et une grande minutie car nous savions que nous pourrions rencontrer des terroristes, des otages ou des explosifs", a déclaré la source.

Selon le journal Haaretz, Alkadi a appelé les soldats pendant l'opération, qui ont découvert qu'il n'était pas gardé.

Cela a marqué le premier sauvetage d'otage en direct par les troupes israéliennes à partir d'un tunnel du Hamas. Les sept personnes secourues dans le passé l'ont été dans des résidences dans la bande de Gaza dans des conditions difficiles.

L'otage secouru, un Bédouin de 52 ans, reçoit actuellement des soins médicaux dans un hôpital et est reportedly en bonne santé, selon les sources israéliennes. Les politiciens et les membres de la famille d'Alkadi ont exprimé leur joie à sa libération après 326 jours de captivité.

« Tout le Néguev célèbre ! »

Les Bédouins appartiennent à la minorité arabe en Israël, souvent confrontés à la discrimination. Leur population estimée atteint environ 250 000 dans tout le pays, avec de nombreux habitants dans le désert du Néguev au sud d'Israël. Un proche soulagé a déclaré à "ynet" après l'opération de sauvetage, "Tout le Néguev célèbre !"

En voyant sa famille, l'homme a été décrit comme émacié. Il aurait reportedly assisté à la mort d'un autre otage à ses côtés.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président Izchak Herzog ont tous deux parlé avec Alkadi, qui les a exhortés à "faire tout ce que vous pouvez pour ramener les gens chez eux. Travaillez jour et nuit et ne vous arrêtez pas jusqu'à ce qu'ils soient revenus", selon le bureau de Herzog. "Les gens souffrent beaucoup; vous ne pouvez pas imaginer", a déclaré Alkadi à Herzog.

Alkadi aurait allegedly été enlevé le 7 octobre à partir d'un kibboutz à la frontière avec la bande de Gaza, où il travaillait comme garde de sécurité. Les médias israéliens rapportent qu'il est le père de 11 enfants.

Les efforts pour un cessez-le-feu se poursuivent.

Entre-temps, les heurts dans la bande de Gaza continuent, accompagnés de tentatives de sécuriser une trêve et de libérer tout otage restant. Les médias israéliens affirment qu'une équipe israélienne se prépare à se rendre à Doha, la capitale du Qatar, pour des discussions supplémentaires sur un accord avec le Hamas. Les pourparlers intermittents, facilités par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, sont au point mort depuis longtemps maintenant.

Lire aussi: